¿Cuándo regresan los alumnos a clases en Honduras tras el asueto?

San Pedro Sula, Honduras.-La Secretaría de Educación informó que tras los feriados por la independencia de Honduras y el Día del Maestro, los estudiantes retornarán a las aulas de clase hasta el 18 de septiembre.
En un comunicado, Educación dijo que el lunes 14 de septiembre se desarrollarán los actos preparatorios concernientes a los desfiles patrios y actividades cívicas que cada centro educativo planificó para el martes 15 de septiembre, cuando los colegios desfilarán.
El 16 se septiembre se concede asueto por la “destacada labor y compromiso en la realización de las actividades educativas cívicas en conmemoración de nuestros 205 años de independencia”.
Se suma el feriado correspondiente al Día del Maestro Hondureño, el cual se celebra cada 17 de septiembre desde 1923.
Por ello, no habrá clases el jueves de la próxima semana. En ese sentido, los centros educativos de todos los niveles (prebásica, básica y media) retornarán a sus actividades académicas hasta el viernes 18 de septiembre.