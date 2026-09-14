¿Cuándo regresan los alumnos a clases en Honduras tras el asueto?

San Pedro Sula, Honduras.-La Secretaría de Educación informó que tras los feriados por la independencia de Honduras y el Día del Maestro, los estudiantes retornarán a las aulas de clase hasta el 18 de septiembre.

En un comunicado, Educación dijo que el lunes 14 de septiembre se desarrollarán los actos preparatorios concernientes a los desfiles patrios y actividades cívicas que cada centro educativo planificó para el martes 15 de septiembre, cuando los colegios desfilarán.