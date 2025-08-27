Alcalde de Santa Rosa de Copán se defiende tras solicitud de antejuicio del MP

Copán, Honduras.

Según la investigación del Ministerio Público, Aníbal Erazo Alvarado, junto a dos exregidores, aprobaron de forma irregular la donación de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda.

Aníbal Erazo Alvarado , alcalde de Santa Rosa de Copán, se defendió tras las acusaciones del Ministerio Público, que realizó una solicitud de antejuicio en su contra por el delito de malversación de fondos públicos.

"Esto es cuestión política. Solo le digo al Ministerio Público que, así como me quieren fregar a mí, hace dos meses ocurrieron casos de corrupción, lo de los cheques; aplíquenles la ley a esa gente", declaró Aníbal Alvarado en una entrevista.

MP presenta varios requerimientos fiscales contra exfuncionarios, empleados públicos, servidores de justicia y particulares, y además promueve antejuicio contra alcalde de Santa Rosa de Copán pic.twitter.com/ojQJXTXS6a

Asimismo, manifestó estar sorprendido por las acciones en su contra. "Más de 12 abogados se han puesto a la orden por si me toca defenderme. Estoy dando la cara, todo lo dejo en las manos de Dios. El alcalde no es ningún delincuente".

De igual forma, mostró su apoyo hacia Salvador Nasralla y dijo que todo es una "jugarreta política" previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

El alcalde de Santa Rosa no teme a la idea de presentarse ante las autoridades ni de defenderse. Anunció que caminará bajo la protección de guardaespaldas, pero únicamente por su seguridad y la de su familia.