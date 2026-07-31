Abogados de JOH presentan recurso después de que juez se declarara incompetente

Tegucigalpa.

La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó un recurso de reposición con el propósito de que el proceso penal en su contra por el caso Pandora II no sea conocido por los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, sino por la Corte Suprema de Justicia.

La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que la acción legal fue interpuesta luego de que el juez natural que inicialmente conocía el expediente decidiera apartarse del caso al considerar que ya no existe un alto funcionario del Estado entre los imputados.