Más de 170,000 hondureños guardan criptomonedas en billeteras virtuales

“Es una información (códigos) que se guarda físicamente porque sabemos que hay hackeos. Hay billeteras frías que ni si quiera dejan hacer la captura de pantalla. Las billeteras calientes solo permiten guardar y otras que permiten comprar o vender en las plataformas, como Binance .Por ejemplo, en una billetera caliente de FTX uno mira en la pantalla que tiene mil dólares en bitcóin , pero en realidad uno no tiene el control”, dijo.

“Es sencillo: lo que la gente tiene que hacer, en referencia a los exchanges, nada más es utilizarlos para realizar transacciones, ya sea compra o venta, pero inmediatamente, después de concluir esa transacción, retirar sus criptodivisas a una billetera fría o billetera descentralizada. Si la gente se educa y hace las transacciones de esa manera, no importa lo que pase con los exchanges. El exchange puede quebrar y si sus criptos están fuera, está protegido”, dijo Roger Triminio, fundador de Avenida Crypto, una empresa radicada en El Salvador que ofrece educación sobre bitcóin.

Deben comprar las billeteras frías (hardware wallets) al fabricante, no usadas”

Crespo dijo que “muchas personas usan billeteras calientes porque las plataformas les permiten hacer trading o les ofrecen un rendimiento de tanto por ciento cuando sube o baja el precio”.

“Yo personalmente no creo que sea lo mejor. La gente necesita más educación sobre el tema.La gente está expuesta a perder porque hemos visto hackeos no solo con criptomonedas, sino con NFTs (tokens no fungibles). La plataforma de Solana sufrió hackeo y se han llevado mucha plata. Hay que diferenciar, la blockchain es perfecta, permite tener el control de lo que hay en todo el proceso de transferencias. Lo que han hackeado son las plataformas que están sobre la blockchain. Eso le ocurrió a las plataformas de Luna y Terra”, dijo.

Juan Alberto Mayén, director ejecutivo de TGU Consulting Group, empresa propietaria de la La Bitcoinera Honduras, coincide en que es necesario que las criptomonedas sean guardadas en billeteras físicas, frías, conocidas en el ambiente como hardware wallet, como las Ledger y Trezor.

El usuario “las debe comprar al fabricante, no usadas. Lo mejor es que guarden sus monedas en este tipo de billeteras para evitar que cuando una casa de cambio quiebre, como FTX, se las lleve consigo”.

“Básicamente hay que usar los exchange, como casa de cambio, mete el dinero, como el bitcóin y luego lo saca. Eso sería lo recomendable, que no guarden grandes cantidades de dinero en exchenges”, dijo Mayén.