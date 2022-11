El 40% de aspirantes a la Corte se vincula con partidos políticos

“La justicia no tiene color”

“Es difícil elegir así de esa manera, porque en este momento sabemos que ninguna Corte que vaya con transparencia, no importa de qué partido sea la persona, pero lo que importa es que Honduras tenga una Corte responsable, que nos dé confianza a todos los hondureños y que el Congreso sepa elegir las mejores personas”, apuntó.

Torres dice que lo que interesa a su gremio es que lleguen a la Corte “buenos magistrados, honestos, decentes y que no se hayan visto involucrados en asuntos reñidos con la ley y con la justicia”, cualidades que trascienden los colores políticos.

El analista le recuerda a los futuros magistrados que la justicia debe impartirse con equidad, dando a cada quien lo que le corresponde según la ley, puesto que después de todo la “justicia no tiene color de partido”.

“Lo importante no es que tengan simpatías políticas o sean inscritos por partidos políticos; lo importante es el grado de activismo o dependencia de su posición política que pueda poner en peligro el desempeño de altas funciones como es la impartición de justicia”, explica el analista.Valladares agrega que los nexos políticos solo pueden afectar a los futuros magistrados en función del “grado de sumisión” que tenga, de los compromisos que tengan con aquellos que los apoyan.

Para el analista político Olban Valladares , que participen en el proceso aspirantes con filiación política no reviste mayor importancia, pues, de acuerdo con su recuento histórico, a través de los años han pasado por la Corte Suprema capaces y competentes, no importando su identificación partidaria.

1% De los aspirantes a magistrados se manifestaron como políticamente independientes, sin filiación con ningún partido político en particular.

Tegucigalpa. La Junta Nominadora que dirige el proceso de selección de los postulantes a a magistrados de la próxima Corte Suprema fue acusada por algunos de los aspirantes de haber filtrado los contenidos de las pruebas antes de su aplicación a los candidatos.

De acuerdo con la denuncia recogida el jueves por los medios de comunicación, los contenidos se hicieron circular a través de las redes sociales, arrojando una sombra de duda sobre la credibilidad del proceso.

“Es un tema muy preocupante porque esperamos transparencia; desde el momento que el examen se hizo en tres grupos diferentes y a horas diferentes, desde allí ese examen tiene vicios de nulidad, porque es claro que la gente de los últimos grupos lleva una ventaja (sobre los) que los que llegaron temprano, por lo tanto, no es transparente, no fue certero”, comentó sobre el particular el diputado Francis Cabrera, del partido Libre.

Otros congresistas llamaron a los cuerpos de investigación a tomar las acciones pertinentes para esclarecer el asunto, dada la importancia de garantizar un proceso transparente en la conformación del próximo Poder Judicial.

Se espera que este viernes los delgados de la Junta conozcan y resuelvan cinco pedidos de revisión de resultados a la luz de estos señalamientos.