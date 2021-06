'Queremos hacer un Cancún en Gracias a Dios': diputado Óscar Nájera

Colón, Honduras.

Óscar Nájera, diputado hondureño por el departamento de Colón (Partido Nacional), dijo sentirse "satisfecho" por la creación de proyectos de inversión extranjera en la región de Colón y Gracias a Dios. El congresista describió que empresarios de Emiratos Árabes Unidos invertirán alrededor de un billón de dólares en proyectos turísticos y agrícolas en la región.

"A mí particularmente me satisface ver este tipo de proyectos en mi departamento (Colón),porque se trata de traer inversiones macroeconómicas que ya funcionan en países desarrollados. Me siento satisfecho; no por mí, sino por mi pueblo", comenzó explicando Nájera, en un video difundido en redes sociales.

Nájera se reunió con inversionistas de Medio Oriente interesados, según su explicación, en invertir en esa región y el departamento de Gracias a Dios (Mosquitia hondureña).

El legislador ocupa una curul en el Congreso Nacional desde 1990. Ha pasado a convertirse en el bastión del Partido Nacional en Colón y sus controvertidas declaraciones no suelen pasar desaparcibidas. Nájera fue mencionado por Reino Unido por considerarlo involucrado en actos de corrupción.

También su nombre apareció en una lista de Estados Unidos en referencia a funcionarios que habrían recibido dinero estatal de forma ilegal. Nájera desestimó las menciones y dijo que eran infundadas.

En tanto, Nájera extendió en sus declaraciones sobre las zede: "Queremos hacer un Cancún aquí por Gracias a Dios. En Roatán, Guanaja y Utila van a quedar quizás en los mismos niveles. Son comunidades que serán habitadas por los mismos hondureños. Lo importante es que haya una visión de proyecto".

En energía y agricultura invertirían empresarios internacionales, según lo explicado por Nájera. "Son inversiones macroeconómicas", dice el diputado. Ahondó que se reunirá con un equipo técnico para abordar aspectos relacionados a la concesión de los terrenos.

El Congreso Nacional aprobó el 24 de mayo reformas a la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (zede). Así, se otorgaron beneficios fiscales en las áreas, diseminadas en el territorio hondureño estratégicamente para albergar complejos habitacionales y turísticos. El polémico proyecto de ciudades modelo ha generado protestas de la población en varias regiones del país. Sin embargo, Gobierno ha subrayado que el proyecto se efectúa tal lo establecido en los últimos años.