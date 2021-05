Darán más exoneraciones a “ciudades modelo” en reformas a Ley de las zede

TEGUCIGALPA

La Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (zede) continúa creando polémica.

El Poder Ejecutivo presentó el lunes anterior un proyecto de reforma con el objetivo de ampliar el trato especial de incentivos y exoneraciones a las denominadas ciudades modelo, según lo explicó el secretario de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz.

Agregó que la iniciativa de ley está orientada a interpretar legislación tributaria y exoneraciones a las zede; no obstante, las reformas han abierto una polémica en diversos sectores.

Hugo Noé Pino, exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), dice que diversos estudios han demostrado que la inversión nacional y extranjera se atrae por mano de obra calificada, precios de energía competitivos, seguridad jurídica y gobernabilidad, y no con exoneraciones fiscales.

Añadió que entre los beneficios fiscales que se les otorgará con las reformas destacan el no pago de impuestos a las municipalidades, exoneraciones por el consumo de combustibles y el uso de la infraestructura de las municipalidades. Sin embargo, la ministra directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, dijo la semana anterior durante la presentación de los resultados de la cuarta revisión del Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no hay espacios para más ajustes fiscales y quizá lo que no se descartaba revisar son las exoneraciones.

El proyecto de reformas de la Ley Zede contiene 12 artículos. Para Díaz, las reformas solicitadas al Congreso Nacional son para interpretar normas fiscales de carácter general y algunas exoneraciones para las zede.

“Hoy necesitamos esta legislación desde el punto de vista tributario”, dijo el secretario de la Presidencia, quien pidió el apoyo de todos los partidos políticos en la discusión y aprobación de las reformas.

Pino dijo que también se les extenderá a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico un contrato de estabilidad fiscal y legal por 50 años, lo que se equipara a las concesiones del Canal de Panamá o las de Hong Kong por 99 años.