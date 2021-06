Piden a hondureños no votar por políticos involucrados en actos de corrupción

Tegucigalpa, Honduras.

La Conferencia Episcopal de Honduras le pidió este jueves a los hondureños que en las elecciones generales del 28 de noviembre no voten por políticos que estén asociados con la corrupción y el narcotráfico.

"Hoy más que nunca necesitamos candidatos con un comportamiento ético reconocido por todos, candidatos que no estén marcados por la lacra de la corrupción o el narcotráfico, qué tanto daño han hecho a nuestro país", indicaron los obispos hondureños en un pronunciamiento público.

Los hondureños elegirán en noviembre al nuevo presidente del país, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 20 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano, en un ambiente de incertidumbre, por las denuncias de sectores de oposición que presagian un fraude y creen que el actual gobernante, Juan Orlando Hernández, buscará reelegirse, por segunda vez.

Hernández ha reiterado que no buscará la reelección y que le entregará el poder el 27 de enero de 2022 al ganador de los comicios de noviembre.

Según la Conferencia Episcopal, las elecciones serán "atípicas" por "diversas circunstancias muchas de ellas dolorosas y dramáticas", porque se celebrarán "en un contexto muy crítico a consecuencia de una política de Estado deficiente y frustrante, a consecuencia de la pandemia del covid 19 y del paso de los huracanes Eta e Iota".

Además, los comicios se dan también en el contexto histórico del bicentenario (de la independencia de la Corona española), que "invita a vivir un proceso electoral con mayor compromiso, conciencia y responsabilidad acerca del bien común, acerca del valor de la vida humana, de la salud y de la familia".

Los obispos indicaron que se ven en la necesidad de orientar pastoralmente a la población a fin de que ejerza libremente su voto el 28 de noviembre.

"En primer lugar, exhortamos a los electores a que acudan a votar, el abstencionismo no ayuda en nada, más bien estamos frente a una inmejorable oportunidad para cambiar la situación y el rumbo que lleva nuestro país", subraya el mensaje de los religiosos católicos.

Además, consideran que "cumplir con el deber de elector es una responsabilidad ética, civil e histórica, que va mucho más allá del momento de emitir el voto, pues implica un conocimiento de los candidatos, un discernimiento y una decisión personal; es decir, no se trata de votar, sino de elegir".

Las elecciones de noviembre serán las undécimas consecutivas desde que Honduras retornó al orden constitucional, en 1980.

"Elegir en conciencia es el resultado de no haberse dejado influir por ninguna manipulación, a favor o en contra de los candidatos, y elegir en conciencia es votar con verdadera libertad interior por los candidatos que consideres más idóneos, lo cual significa no votar en plancha y no ceder a la tentación de vender el voto, de votar por un interés particular", añade el mensaje de los obispos.

También expresaron que ven "con profunda tristeza el procedimiento irresponsable que se aplicó para enfrentar la pandemia -de covid-19 que se comenzó a expandir en marzo de 2020-, procedimiento dirigido por autoridades indolentes e incompetentes".

"No es posible que sigamos esperando limosnas y dádivas de los demás países para acceder a un poco de vacunas contra el covid-19", subraya la declaración.

Honduras acumulaba hasta el miércoles 6.559 muertos por covid-19 y 243. 467 contagios, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).