Cinco buses decomisados y 19 motoristas multados por aumento al pasaje en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Aumentos de tres y hasta cinco lempiras en el pasaje denunciaron ayer usuarios del transporte público de rutas como colonia Felipe Zelaya, Chamelecón, Lomas del Carmen, de San Pedro Sula a Puerto Cortés y Choloma, entre otros.

Muchos ciudadanos fueron sorprendidos en pleno inicio de semana al momento de abordar los unidades, ya que los transportistas les dijeron que el pasaje había aumentado, argumentando "alto costo del combustible, mantenimiento de los buses, la emergencia sanitaria y baja afluencia de pasajeros".

En respuesta a las múltiples denuncias, René Caballero, delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), informó este martes que inspectores realizaron operativos en puntos como El Ocotillo, El Carmen, Villanueva y otros, para verificar los reportes de la población.

"Los inspectores se desplazaron hasta los puntos y conversaron con los usuarios, quienes aseguraron aumentos de tres y hasta cinco lempiras del pasaje, cuando solo está autorizado el cobro de 10", manifestó.

Relacionada: Transporte y Fiscalía investigan alza de tres lempiras al pasaje en San Pedro Sula

A raíz de los operativos para atender las denuncias, hasta en horas del mediodía de este martes decomisaron cinco unidades y 19 motoristas fueron multados, sanciones que rondan los 2,000 lempiras y si reinciden pueden perder el bus por varios meses.

"Estamos documentando los operativos y denuncias con fotos y videos para estar preparados con evidencia de sus abusos, ellos no pueden aumentarle al pasaje cuando el pueblo ha sido golpeado por la pandemia y las tormentas Eta y Iota. Lo que pedimos a los transportistas es que dialoguen con las autoridades para valorar si se puede o no el incremento al pasaje, mientras que a la población en general les pedimos que no tengan miedo y denuncien", añadió Caballero.

Algunos reportes

"La Ruta 2 está cobrando 13 lempiras, hasta los momentos no he escuchado que esté autorizado el incremento y ya lo están haciendo. La necesidad del transporte para llegar a nuestro trabajo nos obliga a pagarlo, deberían ser más consientes estas personas que hacen esto", cuestionó Erendida Villeda a través de las redes sociales de LA PRENSA.

"Los buses de Lomas del Carmen estuvieron cobrando 13 lempiras, unos bárbaros porque van llenos siempre", reclamó Zelenia Flores.

"Los de Choloma cinco lempiras le aumentaron a todo el pasaje", subrayó preocupada Nicole Martínez.

"Todos los buses que van para Choloma y Puerto Cortés, desde la Terminal al centro, le incrementaron cinco lempiras sin ninguna medida de bioseguridad", afirmó José Polanco.

"Ruta 1 que rrecorre centro-Barandillas-Los Andes-Catarino amaneció cobrando 13 lempiras el pasaje, es algo injusto con estos buseros, ni buen trato que dan a los pasajeros, los ayudantes son malcriadísimos", puntualizó Margot Rodríguez.

El comisionado presidente del @IHTT_HN, @RafaelRuizP_ advirtió que sancionaremos a los transportistas del servicio urbano que aumentaron el precio de las tarifas en la Semana Santa.@PyubaniWilliams#TransporteHonduras pic.twitter.com/T811b0zT1w — Transporte Honduras (@IHTT_HN) April 6, 2021

El comisionado presidente del IHTT, Rafael Ruiz, advirtió que "seguiremos sancionando" a los transportistas del servicio urbano que aumenten el precio de las tarifas. Hemos recibido una gran cantidad de denuncias de diferentes usuarios de la zona norte en el sentido que algunas empresas del transporte en forma arbitraria han aumentado las tarifas”.



“Para dialogar sobre el tema, nos reunimos con delegados de la Fiscalía de Protección al Consumidor y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Hemos acordado que todos en conjunto vamos a visitar las diferentes terminales a fin de verificar las faltas cometidas y así imponer las sanciones que corresponden”, señaló.

Lea: Comercio, una de las claves de Honduras para crecer 4.5% en economía



“Sabemos que es una gran cantidad de denuncias, pero como es lógico, tenemos que documentarlas para poder aplicar las multas que correspondan. También hemos convocado para el miércoles a una reunión a los transportistas para dejarles claro que la ley castiga las acciones irregulares que ellos están cometiendo y a las multas que se exponen”, sentenció.



“Tenemos muy pocas denuncias en Tegucigalpa sobre alzas arbitrarias al pasaje, pues la mayoría de los casos viene de San Pedro Sula”, finalizó.