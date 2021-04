Transporte y Fiscalía investigan alza de tres lempiras al pasaje en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Muchos trabajadores que se movilizan en bus a sus trabajos ayer recibieron una sorpresiva noticia al abordar las unidades en la Capital Industrial: un incremento de tres lempiras al pasaje.

Decenas de usuarios del transporte público llamaron al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (Ihtt) para denunciar este hecho.

René Caballero, delegado noroccidental del IHTT, informó a LA PRENSA que no hay autorización de ningún aumento en el pasaje y que ayer recibieron denuncias de que en rutas como Chamelecón, Lomas del Carmen, Ruta 7, Ruta 2 y Ocotillo se estaba cobrando 13 lempiras, cuando lo autorizado es 10 lempiras por pasajero.

En ese sentido, el funcionario informó que el IHTT comenzó una investigación y está coordinando con la Fiscalía del Consumidor operativos en toda la ciudad para evitar que esto se siga dando en perjuicio de los pasajeros.

“Ayer lunes 5 de abril amanecimos con la denuncia de que la mayoría de los transportes de ruta urbana de San Pedro Sula están cobrando tres lempiras de más. Algunos dirigentes habían dicho que iban a pedir a los usuarios que dieran este monto de forma voluntaria, pero el Instituto no ha aprobado ningún aumento”, dijo Caballero.

El funcionario dijo que a los conductores que se les encuentre cobrando más de 10 lempiras se les multará de acuerdo con lo que dice la Ley de Transporte, la cual dicta multas de L2,000 a L2,500 dependiendo del caso.

Caballero pidió a los dirigentes de transporte acercarse a las máximas autoridades del Ihtt para que expongan las razones de sus problemas, qué se puede hacer para ayudarles, en qué se basa la petición de un aumento. Y exhortó a los usuarios a que denuncien los buses y empresas que cobren más de lo debido al número 9999-3076 porque “el pueblo no puede estar pagando aumentos”.

Trancazo

Buses de rutas como Rivera Hernández-Centro y Céleo-Planeta-Centro SPS, desde diciembre están cobrando 15 lempiras por pasajero, algo que en la actualidad el Ihtt no ha validado.

“Nos pusieron esa denuncia, hablamos con los dueños de estas unidades y se acordó que no se iba a seguir con ese aumento. Ellos indicaban que era por la situación de las tormentas que no podían ni entrar a estas colonias, pero tampoco está autorizado este cobro. Vamos a verificar, pero hasta el momento no hay denuncias de ese cobro de 15 lempiras”, finalizó.

Los pasajeros se quejaron por el aumento no autorizado. Los conductores de unidades pusieron este anuncio en las puertas de los buses para justificar el aumento de tres lempiras.

Nelson Fernández Toro, presidente de la Federación de Transporte de San Pedro Sula, confirmó que la mayoría de dueños de buses en rutas urbanas sampedranas aumentó tres lempiras, principalmente porque no está siendo rentable por el aumento de cobros en servicios brindados por terceros, como las reparaciones mecánicas, así como también por la disminución de pasajeros.

“El flujo de pasajeros ha bajado en un 50%, los costos de mantenimiento han subido por la pandemia y los huracanes, y no hay control de eso, solo a nosotros nos controlan. Los conductores de rutas del este de la ciudad cómo van a sobrevivir si hay un montón de casas vacías. Los dueños de buses tomaron la decisión de aumentar.

Yo no soy quien para autorizar, ellos me llamaron y expusieron el problema que había. La autoridad no se quiere dar cuenta, en Tegucigalpa están bien porque ellos cobran 14 lempiras”, finalizó.