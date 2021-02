En tres días se distribuirán las vacunas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La cuenta regresiva para la llegada de la vacuna contra el covid-19 al país ya comenzó, luego que el presidente Juan Orlando Hernández anunciará que las primeras dosis llegarán en la segunda quincena de febrero.

Podrían ser entre 400,000 y 800,000 dosis que vendrán en la primera entrega a través del Mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS); esas vacunas son parte de la donación que se hará para inmunizar al 20% de la población (1.9 millones de hondureños).

A través de su cuenta de Twitter, Hernández informó que el plan de vacunación ya se activó.

“¡Estamos listos para poner a funcionar toda la maquinaria de vacunación y la cadena de distribución y aplicación en todo el país! Apenas esté en el país se comenzará a vacunar nuestro personal en primera línea, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas”, escribió el mandatario en otra publicación.

En cadena nacional, el mandatario recordó que además de las vacunas donadas, ya se aseguró con los aportes del Estado y de los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) la vacuna para sus derechohabientes, la que estaría llegando al país a partir del 21 de abril. “Por otro lado, ya tenemos los fondos suficientes para adquirir las vacunas para el resto de los hondureños elegibles médicamente de acuerdo a la OMS. En esta ruta, alcanzaríamos lo que los expertos llaman la inmunidad de rebaño que nos irá permitiendo reactivar la economía”, indicó.

La vacuna que llegará al país será de la farmacéutica Astrazeneca y la Universidad de Oxford, que tiene entre un 62% y 90% de efectividad y está siendo aplicada en varios países, dio a conocer el viceministro de Salud, Nery Cerrato.

La ventaja de que llegue esa vacuna es que el país cuenta con refrigeradores para almacenarla a una temperatura de entre +2 y +8 grados centígrados, que es lo que se requiere. “Tenemos una cadena de frío distribuida en todo el país y a todas las regiones sanitarias, hospitales y centros de salud se les entregará; hasta el más pequeño de los centros de salud podrá disponer de la vacuna”, apuntó el funcionario.

Ahora que el país recibió la confirmación del Mecanismo Covax de cuándo llegará la vacuna, Cerrato indicó que se comenzará el proceso de capacitación del personal para distribuir y aplicar las dosis, será una distribución como la que se ha hecho con otras vacunas, explicó.

Al llegar el fármaco comenzará la distribución en los 18 departamentos, el proceso podría durar hasta tres días como máximo. Cerrato dijo que en marzo se podría comenzar aplicar. “Estamos a dos semanas de la llegada, estos 15 días nos permitirán hacer todos los procesos de ensayo de lo que vamos a hacer.

En todas las regiones habrá reuniones de planificación, se revisarán termos, frigoríficos, los almacenes regionales, vamos a identificar cualquier problema que haya para corregirlo. Esta previsto que con las condiciones que tenemos, si la recibimos en la segunda quincena de febrero, en marzo estaríamos en capacidad de iniciar el proceso masivo de vacunación”, detalló.

Vacunación

Las dosis que llegarán al país permitirán implementar la primera fase de vacunación en la cual se tienen como meta inocular a los trabajadores de la Salud, adultos mayores concentrados en asilos, adultos mayores de 60 años con una o más comorbilidades, personal del servicio de socorro y de seguridad, personal de los poderes del estado y del cuerpo diplomático, ellos representan un total de 297,150 personas, según el Plan de Introducción a la Vacuna contra el Covid-19, al que LA PRENSA tuvo acceso.

La Secretaría tiene identificado el personal de salud en los 18 departamentos. El Plan establece como meta vacunar a 80,000 trabajadores de la salud, pero hasta el 30 de noviembre la Secretaría tenía censados a 43,246, trabajadores, entre médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, de rayos X, microbiólogos, entre otros; de los cuales 35,368 son trabajadores de la Secretaría de Salud, 6,734 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y 1,144 que laboran en el sector privado.

El 33% de ellos es personal que labora en Francisco Morazán, el 16% en Cortés, los demás se ubican en los 16 departamentos restantes. Al finalizar la inoculación de los que están al frente de la pandemia, el proceso continuará con los adultos mayores de 60 años. No obstante, la comisión de vacunas de Alemania recomendó que la vacuna desarrollada por Astrazeneca y la Universidad de Oxford no se administre a mayores de 65 años, debido a que no hay datos suficientes sobre la eficacia del fármaco para ese grupo de edad.

En Honduras aún es incierto si la Secretaría de Salud vacunará a las personas mayores de 65 años, la titular de esa dependencia, Alba Consuelo Flores, manifestó que irán viendo los estudios de organismos reguladores internacionales para tomar una decisión.

La ministra dijo que el proceso de vacunación será parte de la solución a esta crisis sanitaria, pero la población debe seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento.

Yolani Batres, representante de Honduras ante el Mecanismo Covax, dijo a LA PRENSA, que en los próximos días la OMS le dará el permiso de emergencia a Aztrazeneca y “será la OMS que nos indicará los grupos y las edades de personas que se les puede aplicar la vacuna”.

Edwin Herrera, genetista e integrante del grupo de Investigadores del covid-19 en Honduras, recomendó a las autoridades esperar para conocer si la vacuna tiene algún efecto en los adultos mayores. “Alemania prohibió la vacunación para ellos, ellos tienen sus razones, pero el Reino Unido sí los está vacunando, lo que sugiero es observar cómo se comporta en el Reino Unido la vacuna, si hay un afecto adverso en la población”.