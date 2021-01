Cohep entrega al IHSS la garantía para comprar vacuna de AstraZeneca

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Juan Carlos Sikaffy, entregó hoy al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) la garantía bancaria de 1,120,030 dólares (L30 millones) para comprar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca.



Recientemente, el Cohep prometió que iba a garantizar por un valor total de 85 millones de lempiras al IHSS, para la adquisición de 1.4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus que son fabricadas por la farmacéutica británica AstraZeneca.



En ese sentido, el presidente del Cohep dijo este día que “se adquirirán 1.4 millones de dosis de la vacuna a fin de favorecer a unos 700,000 derechohabientes del IHSS”.



“Con esto se garantiza al Seguro y a los obreros que no tendrán ningún riesgo si la vacuna de AstraZeneca no es aprobada o hay algún problema en su suministro”, aseguró el dirigente.

Adquisición de la vacuna

“Las autoridades del Seguro deben estar tranquilas porque el Cohep asume el riesgo en la adquisición de la vacuna”, afirmó tras agregar que “el gremio empresarial realizará aportaciones no reembolsables para adquirir entre medio y un millón de dosis de la vacuna para personas que no cotizan al IHSS”.



“La segunda garantía bancaria de un 40% se entregará cuando las vacunas de AstraZeneca sean certificadas por una agencia internacional”, sostuvo el empresario.



Por su parte, el director del IHSS, Richard Zablah, agradeció “al Cohep por la facilitación de la compra pues el convenio con la empresa exigía un depósito inicial del 20%”.



“Asumimos que el Seguro no podía perder ese 1,120,000 dólares por la misma pandemia que estamos sufriendo en las recaudaciones y era un riesgo elevado asumir esta responsabilidad”, subrayó.



“El pago de la tercera garantía estará a cargo de IHSS”, dijo Zablah, al tiempo de informar que "la prioridad de las vacunas de AstraZeneca es para los empleados sanitarios del Seguro y los trabajadores afiliados a la entidad”.