Honduras, sin contratos de compra de vacuna para covid

“Banco Central no realiza proyecciones de tipo de cambio” SAN PEDRO SULA. Erika Urtecho Echeverría, jefa del departamento de relaciones institucionales del Banco Central de Honduras (BCH), aseguró ayer que esa institución no realiza proyecciones sobre el tipo de cambio al referirse a un reportaje publicado ayer por Diario LA PRENSA.

“Me permito informarle que el BCH no realiza proyecciones de tipo de cambio tal como usted lo informa; no obstante, sí publica un informe que presenta los resultados del levantamiento de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM), con el objetivo de ampliar los instrumentos de análisis disponibles para el diseño de medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria”, dijo Urtecho en una nota enviada a Diario LA PRENSA. Según Urtecho, “la EEAM está dirigida a una muestra selecta y representativa de los principales agentes económicos de la sociedad hondureña. Es importante precisar que los resultados contenidos en los informes de la EEAM no corresponden a proyecciones del BCH, sino exclusivamente a la opinión de los encuestados”. En un reportaje titulado La recuperación económica en Honduras depende de la vacuna contra el covid-19, Diario LA PRENSA dijo: El BCH pronostica que en contraste con el año pasado, cuando el lempira logró una revaluación frente al dólar, en 2021 la moneda hondureña se devaluará 1.62% y el sector exportador recuperará su nivel competitivo; entretanto, la inflación oscilará entre el 3 y 5% y las remesas continuarán creciendo. Diario LA PRESA acreditó el dato de 1.62 como una cifra oficial del BCH considerando que, en una entrevista realizada por escrito a Wilfredo Cerrato, presidente del BCH, al ser consultado sobre ¿cuál será el comportamiento que tendrá el lempira frente al dólar en 2021? él respondió: “Cabe señalar que en Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos, correspondiente a diciembre de 2020, los encuestados proyectan que la variación interanual del tipo de cambio nominal a diciembre de 2021 reflejaría una depreciación de 1.62%”. Según la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM), al cual hace referencia el BCH,

la devaluación será de 1.62% en 2021.