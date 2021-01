Mesa Multisectorial descarta nuevo cierre de la economía en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Mesa Multisectorial se reunió en las últimas horas para recibir un informe del estado actual de la pandemia en Honduras, y de acuerdo con la información que contempla el documento, se han incrementado los casos, ya que se está en un porcentaje de ocupación hospitalaria a nivel nacional del 55% en salas covid y 54% en salas UCI, resultado de la falta de consciencia e irresponsabilidad de la población.

Las reuniones de la Mesa Multisectorial se realizan semanalmente y recientemente la Secretaría de Salud presentó un informe que contempla una evaluación de la situación actual de los hospitales a nivel nacional.

Los miembros de la Mesa Multisectorial aseguran que no se contempla en este momento un nuevo cierre de la economía nacional, lo cual sería catastrófico para el país, descartando de esa manera un nuevo confinamiento, sin embargo, sí existe preocupación porque la población no está siguiendo las medidas de bioseguridad, por lo que piden al Gobierno sanciones fuertes para quien no cumpla.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a tomar todas las medidas de bioseguridad, haciendo uso permanente de la mascarilla y practicar todos los protocolos de bioseguridad, así como evitar las aglomeraciones de personas para reducir los índices de contagios del covid-19.

La Mesa Multisectorial recordó que tomar las medidas de seguridad es un compromiso y responsabilidad de cada persona para evitar el contagio y la proliferación de la enfermedad.

Además, indicó que las acciones de prevención son una responsabilidad compartida entre la ciudadanía, el Gobierno y la empresa privada. La Mesa Multisectorial reiteró que continuará realizando reuniones semanales y evaluando la situación de la pandemia en el país.