Fotógrafo de National Geographic afirma que biobardas en río Motagua no son la solución a la contaminación

Segio Izquierdo, fotógrafo conservacionista de National Geographic, y director de la organización ambientalista Rescue the Planet, dijo que las biobardas colocadas en el río Motagua, para frenar la contaminación proveniente de Guatemala, son insuficientes para contener las toneladas de plásticos y desechos que arrastra la corriente.

Detalló que esta es una situación que se repite anualmente desde hace más de dos décadas y la basura que arrastra esta corriente permanece en las playas por mucho tiempo, lo que afecta enormemente a la población de Omoa.

"La solución está en tomar decisiones sostenibles desde el origen. Es decir, desde el momento en que el consumidor toma la decisión de compra, este debe elegir alternativas de empaque que sean amigables con el ambiente. Es importante rechazar por completo el plástico desechable porque no hay una manera adecuada de manejarlo, no puede reciclarse y por lo tanto termina en lagos, ríos y océanos y permanece ahí por miles de años", agregó Izquierdo.

Añadió que lo que ocurre en el río Motagua no es más que un reflejo de la crisis de contaminación por plástico desechable que existe a nivel mundial.

"Así que no hay plan B, para el planeta. Tenemos que cerrar el chorro, y rechazar los plásticos desechables. La producción masiva de plásticos es una epidemia. Y, el reciclaje no es una solución real, no es más que un discurso sin fundamento utilizado por la misma industria del plástico para aligerar el cargo de conciencia de el consumidor, creando falsas expectativas de que se está haciendo "algo' con este material tan contaminante".

"El reciclaje de plástico no es factible financieramente. Para poderlo reciclar este tiene que sufrir una exhaustiva clasificación y una gran cantidad de procesos físicos y químicos, lo que hace un proceso demasiado caro. Aunado a esto, la disminución tan drástica del precio del petróleo, ha hecho aún más barato producir botellas a partir de plástico virgen que de reciclado", compartió Sergio Izquierdo de Rescue the Planet, organización busca hacer conciencia sobre el cuidado del planeta a través de la fotografía.

El reconocido fotógrafo explicó que el plástico entró a nuestras vidas hace seis décadas y ha venido para quedarse durante muchas más. Hizo hincapié en que son productos que pasan apenas unos minutos en nuestras manos y luego tardan siglos en degradarse, llegando así a la naturaleza para quedarse provocando todos sus dañinos efectos.

"En realidad, el plástico nunca desaparece. Solo se hace más pequeño y se convierte en microplásticos, trozos de menos de 5 milímetros en diámetro. Son muy peligrosos para la fauna marina, ya que son ingeridos por crustáceos, peces y mamíferos marinos. Estos provocan problemas en estos seres vivos que van desde la asfixia, inanición por saturación, hasta problemas reproductivos provocados por las sustancias, disruptores endocrinos, que secretan los distintos tipos de plástico".

En vista de ello, señaló que hay estudios que estudios muestran que en promedio una persona podría ingerir aproximadamente 5 gramos de plástico cada semana, el equivalente al peso de una tarjeta de crédito. El análisis "Naturaleza sin plástico: evaluación de la ingestión humana de plásticos presentes en la naturaleza", elaborado por Dalberg, basado en un estudio solicitado por WWF y realizado por la Universidad de Newcastle, Australia, sugiere que las personas están consumiendo alrededor de 2,000 pequeñas piezas de plástico cada semana.

"La solución no puede ir orientada a poner biobardas, ya que son el equivalente a prescribirle un corcho a un paciente con diarrea, lo que se debe de tratar es la causa. Tenemos la solución en nuestras manos. Exijamos como clientes con derecho a los productores, productos empacados en alternativas amigables con la naturaleza. Y, seamos tajantes, rechacemos todo lo empacado en plástico desechable", concluyó Izquierdo.