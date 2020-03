Sistema educativo de Honduras no se detiene por el Covid-19; tecnología su gran aliada

San Pedro Sula, Honduras.

Andrés Muñoz estudia en el Instituto Rafael Pineda Ponce de La Lima, al norte de Honduras.

El pasado 12 de marzo fue la última vez que él y sus compañeros asistieron a clases ya que con la llegada del virus del Covid-19 a Honduras se convirtió en una amenaza inminente para él, sus compañeros y maestros.

Sin embargo, se mantiene activo cada mañana haciendo tareas y actividades que sus docentes le han enviado al correo electrónico que habilitó para esta causa.

LEA: Posponen nombramientos de docentes hasta junio por crisis de Coronavirus en norte de Honduras

Su catedrático de matemáticas envía videos a su grupo de WhatsApp de la clase para explicarles operaciones, al igual que el resto de sus maestros, sobre todo de las clases más complejas.

Para su retorno a clases, el colegiante podrá continuar con la programación regular de clases y su año escolar no se verá estropeado.

Los estudiantes en Honduras han enviado a sus docentes imágenes de sus actividades.

Al igual que él, cerca de 80% de los estudiantes de Honduras (unos 1.3 millones de 1.9 del total) han aprovechado la tecnología para no afectar su proceso de aprendizaje durante la pandemia del coronavirus, aseguran las autoridades educativas del país.

Estrategia

La Secretaría de Educación suspendió las clases desde la fecha antes mencionada y cerró los centros educativos de todo el país hasta nuevo aviso para evitar contagios.

No obstante, una de las indicaciones dadas por el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, fue que desde sus hogares los estudiantes estuvieran conectados con sus docentes y dieran aprovechamiento a la tecnología y los recursos polimedia con los que algunos centros cuentan.

Instituto Acasula de San Pedro Sula tiene un monitoreo permanente de sus estudiantes.

A 13 días del parón en el sistema educativo, las autoridades centrales y de cada centro educativo en el sector oficial y privado aseguran que las clases no se han detenido y las evidencias han quedado grabadas en imágenes y videos de los informes que presentan en cada escuela, centro básico y colegio.

"El sistema no se ha detenido, hemos estado por la línea virtual y tecnológica sea llamadas, radio, televisión, mensajes etc. hasta poder llegar al alumnado. En el sector no gubernamental hay todavía un trabajo mas fuerte porque muchos poseen plataformas donde ponen sus tareas. Se está dosificando tipo hora clase", manifestó Milton Ayala, director departamental de Educación de Cortés.

Esfuerzo

Cada centro educativo ha presentado una estrategia diferente, pero la mayoría ha podido monitorear a sus estudiantes.

"Se ha habilitado plataforma virtual del instituto, además cada docente tiene un grupo de WhatsApp con sus estudiantes y allí les envían sus tareas. Con las rúbricas que ellos se llevaron están siendo monitoreados por sus profesores. Cuando regresemos a las aulas se va revisar cada tarea asignada y se dará reforzamiento de los temas para que al momento de los exámenes vayan sólidos", explicó Félix Espinal, subdirector del Instituto Oficial Rafael Pineda Ponce de La Lima.

Las autoridades educativas incluso destacan que este sistema de estudio emergente ha desarrollado una actividad beneficiosa para los estudiantes.

Una madre de familia del Centro Básico "Cipotes" de Bosques de Jucutuma orienta a sus hijas en las tareas asignadas.

"Una de las ventajas es que los Padres se han involucrado un poco mas en el proceso educativo de sus hijos. Ya que trabajando a muchos se les hace casi imposible apoyarles en las actividades escolares diarias", explicó Gabriela Vargas, subdirectora del Centro de Educación Básica "Cipotes" de Bosques de Jucutuma de San Pedro Sula.

En las imágenes que se han compartido entre maestros se muestra a estudiantes realizando tareas con sus padres y en otros casos viendo materia multimedia que refuerza lo que han visto.

En el nivel superior, las clases virtuales solo se han intensificado pues la mayoría ya cuenta con este sistema en sus clases.

El Sistema de Gestión de Riesgos (Sinager) anunciará este domingo 29 de marzo si para el lunes 30 se reanudan las clases en todo el sistema educativo de Honduras.

En Honduras ya hay 36 personas detectadas con Covid-19, según informes oficiales de la Secretaría de Salud. Las autoridades aseguran que la mayoría de ellos se mantienen en condición estable.