Deserción supera los 11,000 alumnos en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Preocupadas están las autoridades de la Dirección Departamental de Cortés por la elevada cifra de alumnos que han desertado durante 2019.

De acuerdo con los últimos datos que maneja el departamento de Infotecnología de la dirección, hasta el 30 de septiembre un total de 11,861 alumnos se retiraron de las aulas de clases este año.

La mayor cantidad de desertores se da en el séptimo y en el primer grado (1,722 y 1,443, respectivamente).

Rony Ventura, titular de Infotecnología estima que al finalizar el año el número de desertores superará los 12,000.

Las causas de la deserción son la falta de empleo de los padres de familia, lo que los obliga a emigrar, dieron a conocer directores de centros educativos.

Los docentes indicaron que es necesario que las autoridades gubernamentales ejecuten acciones eficaces que le garanticen el derecho a la educación a los menores.

Matrícula

Ventura agregó que la matrícula escolar bajó en comparación con 2018, cuando un total de 374,570 menores se matricularon, este año están registrados 360,746, es decir que, hacen falta 13,824 niños que no se inscribieron a principios del año escolar.

El titular de Infotecnología está seguro que la mayoría de esos niños están en las aulas de clases, “lo que pasa es que los padres no entregan los documentos, por lo que los docentes no pueden agregarlos al sistema, pero todos los días vienen directores a ingresar alumnos a la plataforma”, dijo. El subregistro no es lo mismo que la deserción escolar.