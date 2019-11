Presidente de Honduras sanciona Ley de Alivio de Deuda

Tegucigalpa, Honduras.

Hoy se sancionó la Ley de Alivio a la Deuda que beneficiará directamente a un millón de empleados del sector público y privado en Honduras.



El evento tuvo como escenario las instalaciones del auditorio del Injupemp, en donde se dieron cita representantes de los empleados públicos y privados de diferentes sectores de la economía nacional, así como Gabinete de Gobierno, diputados del Congreso Nacional e invitados especiales.



La Ley tiene como objetivo permitir que los trabajadores que presentan un alto endeudamiento en casas comerciales, prestamistas no bancarios y en el sistema regulado y no regulado hondureño, así como también, los empleados que, sin estar sobre endeudados, puedan consolidar sus deudas y tengan acceso al crédito formal.

Lo anterior va dirigido mediante el sistema financiero, cooperativo supervisado e institutos de previsión por medio de la deducción por planilla, siempre y cuando mejoren la disponibilidad económica de los trabajadores con relación a sus ingresos.

Asimismo, los trabajadores que devenguen un salario, independientemente de su modalidad de contratación, historial crediticio y que se les pague a través del sistema financiero nacional, o cualquier otra modalidad, se verán beneficiados con la entrada en vigencia de la Ley.



Se espera beneficiar a un millón de trabajadores del sector público y privado de manera directa y mejorar la economía nacional al lograr un mayor poder adquisitivo en el salario de los trabajadores.

En la reunión se remarcó que ahora los trabajadores que estaban en la central de riesgo podrán readecuar sus deudas.

-Beneficios para trabajadores-

"26,000 viviendas se han hecho y en su mayoría ha sido para empleados para el sector privado, eso debe de cambiar, es por ello que estamos analizando ese tema para cambiar el acceso de vivienda para los empleados que tienen deudas", dijo el presidente Hernández.



"No todos los empresarios querían está ley, pero les beneficiará porque tendrán empleados contentos y no asfixiados. Le gente podrá escoger la mejor opción para poder tomar un préstamo para consolidar sus deudas y no podemos desconocer que la gente al liberar sus salarios, quedarán en la parte buena de la Central de Riesgo, aprovechen para calificar a bonos de vivienda a través de Convivienda que son hasta de 110,000 lempiras", acotó Hernández.



El gobernante ejemplificó que habían maestros que tenían deudas que le permitían sacar 500 hasta 1000 lempiras al mes, eso se cambió y hoy sacan hasta 10,000 lempiras al mes.



"Vamos a sacar un listado de todos los empleados públicos que quieran consolidar sus deudas y vamos a ver las instituciones que van a concursar para ofrecerles los mejores préstamos, esto será para tener más libre sus salarios y lo ocupen para poder optar a una vivienda", enfatizó el mandatario.

-Readecuación de deudas-

Hilario Espinoza, representante de la Central General de Trabajadores, dijo que " era necesario la readecuaciòn de las deudas de los empleados del sector público y privado, es así como le pedimos al presidente Hernández que pudiera formular una ley que beneficiara a los trabajadores de Honduras.

Los trabajadores que estaban en la central de riesgo podrán readecuar sus deudas, habrán rebajas en los intereses para poder optar un préstamo y readecuar las deudas y el Injupemp tiene que bajar los intereses para que podamos buscar un préstamo".

Para concluir, pidió a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que para que esta Ley empiece, se tiene que elaborar un reglamento, el cual espera esté listo el lunes. Asimismo, informó que hoy mismo se publicará la sanción de la Ley de Alivio de Deuda para los Trabajadores en el diario oficial La Gaceta.