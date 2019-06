Cotaxihl planea renovar su flota en San Pedro Sula

Mujeres Marieli Melissa Oliva Romero, una de las pocas taxistas de San Pedro Sula, cree que el transporte es un sector que, en la medida que logre modernizarse, ofrecerá más opciones de empleos a las mujeres.

Oliva Romero se convirtió en taxista el 12 de febrero de 2012, cuando el hombre que manejaba su taxi no se presentó a trabajar.

“Ese día él no llegó y decidí salir a la calle a trabajar. Ese día gané una cantidad de dinero que no esperaba, mucho más que la que él me entregaba”, recordó.Oliva Romero, madre de tres hijos, dice que gracias al trabajo de taxista ha logrado educar a sus hijos y convertirlos en pequeños fabricantes de zapatos.