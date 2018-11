Empleado del 911 asegura que no es pandillero

Tegucigalpa, Honduras.

Gustavo Adolfo Araujo (29), quien es empleado del sistema nacional de emergencia 911 y fue acusado de pertenecer a la pandilla 18, se presentó a un foro de televisión para aclarar que él nunca ha pertenecido a ningún grupo delictivo.

El pasado 4 de octubre, los agentes de la Policía Nacional informaron que realizaban patrullajes de rutina en la colonia Venezuela cuando requirieron a Araujo y constataron que se encontraba fichado en el sistema NACMIS como miembro de la pandilla 18 y sospechoso de violencia doméstica.

Araujo indicó que ese día llamó a su madre para preguntarle si necesitaba un abrigo por el clima. La señora le indicó que no, pero él decidió ir a dejársela de todas formas.

"Yo vivo en la colonia Venezuela sector C y me cruzo para el sector A. Cuando yo miro a la patrulla, pues yo no le debo nada a nadie, y me dicen registro por favor, ya depués por radio preguntan mi nombre y sale que soy miembro de la pandilla 18 pero allí mismo le dicen que yo no tengo ninguna orden de detención", contó Araujo.

Añadió que luego le preguntaron donde trabajaba y él les indicó que en el sistema nacional de emergencia 911 y se los comprobó mostrándoles su carnet, el cual estaba vencido, pero aclaró que es una situación general en la institución ya que no les han renovado dicho documento.

Presenta documentos

Luego de contar su versión, Araujo mostró a las cámaras las constancias que le extendieron las distintas agencias policiales y juzgados de Tegucigalpa en las cuales no aparecen registros contra él.

Entre estas constancias se encuentran las expedidas por el juzgado especial contra la violencia doméstica, secretaría del tribunal de sentencia, juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, juzgado penal del Distrito Central, juzgado de ejecución penal, todas del Poder Judicial.

Se suman a las constancias las de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en esta última si aparece una denuncia de violencia doméstica.

"Siempre toda mi vida ha sido trabajar, más ahora que tengo mi hija de cinco años que para ella trabajo.

El Director de la DPI, Rommel Armando Martínez, explicó el procedimiento de incorporación de datos a la plataforma.

"Cualquier información relacionada con cualquier persona que haya sido detenida por una falta independientemente qué agencia lo hizo, otro insumo que tiene el sistema son las denuncias que cualquier ciudadano hace ante el Ministerio Público".

También dijo que ahora las denuncias ya no constituyen un antecedente penal para los hondureños, por lo que la información que aparece de Araujo puede ser de alguna denuncia que se haya interpuesto en su contra y no fue limpiada del mismo.

La denuncia tiene fecha de 2010.

Por su parte Osman Reyes, director del 911, indicó que Araujo se encuentra suspendido hasta que se aclare la situación pero que una vez se compruebe su inocencia podrá reincorporarse a su trabajo normalmente.