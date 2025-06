Esto le pasaría a su cuerpo si no se hidrata bien para una media maratón

Pero no todo es tan fácil como parece, para participar en esta actividad, debes tener una condición física óptima para evitar accidentes o desmayos, por eso te dejamos un guía para principiantes y que disfrutes de una experiencia maravillosa sin incidentes que lamentar.

No reponer esos líquidos puede causar desde una disminución del rendimiento hasta complicaciones graves como un golpe de calor o deshidratación severa.

Es importante también tomar en cuenta que el clima es muy cálido, por lo que no debes subestimar estos aspectos tan importantes.

La doctora Nancy Villalobos, especialista en Salud Ocupacional y Nutrición Clínica, explica que, el desayuno debe tener una comida equilibrada, incluye carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables.Además, debes estar hidratado no solo al correr, sino también durante el resto del día.

Además, es imprescindible usar gorras o sombreros que cubran tu cara del sol, mangas o leggins si quieres evitar quemaduras muy notorias. Y no olvides aplicar bloqueador solar por todo el cuerpo antes de iniciar la actividad.

A pocos días que se realice el magno evento, ya deberías tener un entrenamiento previo, salir a caminar o correr largas distancias al menos dos veces por semana es muy importante para que tengas un mejor rendimiento durante la maratón.

Si no lo hiciste, igual puedes participar pero te lo tomas con calma, no pretendas correr ni alcanzar a los expertos porque te vas a cansar rápido y puedes tener un golpe de calor, insolación, desmayo, etc., lo mejor es ir caminando despacio y vivir la experiencia a tu ritmo.

Como principiante, tu meta principal debe ser terminar la maratón, no necesariamente hacerlo en cierto tiempo. Esto reducirá la presión y te ayudará a mantenerte motivado. Si llevas niños o mascotas procura seguir las mismas recomendaciones.