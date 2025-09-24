Cirugía estética en menores: riesgos y el caso de Paloma Nicole

La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años, ha conmocionado a México y encendido las alarmas sobre los riesgos de las cirugías estéticas en menores de edad.
Paloma falleció el 20 de septiembre tras someterse a una mamoplastía de aumento en una clínica privada de Durango. El procedimiento fue realizado por el médico Víctor M.R.G., pareja sentimental de su madre, sin el consentimiento de su padre.
Según la denuncia pública de Carlos Arellano, padre de la menor, la madre le informó que viajarían a la sierra por un supuesto contagio de COVID-19. Días después, recibió la noticia de que su hija estaba hospitalizada en estado crítico.
Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio, edema cerebral y fue inducida al coma. Murió una semana después. Fue en el funeral donde el padre descubrió que su hija había sido intervenida quirúrgicamente: tenía implantes mamarios y cicatrices visibles.
La Fiscalía General del Estado de Durango investiga el caso por omisión de cuidados, negligencia médica y posible encubrimiento. Aunque la clínica contaba con permisos y el cirujano estaba certificado, el procedimiento se realizó sin el consentimiento de ambos padres, lo que ha desatado un debate sobre la regulación de cirugías estéticas en menores.
¿Qué dicen los expertos sobre el aumento de senos en adolescentes?
De acuerdo con Luciano Caterino, cirujano plástico y miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, ningún menor de 18 años debería someterse a procedimientos estéticos salvo por razones médicas justificadas, como malformaciones o reconstrucciones por quemaduras.“El buen profesional es el que sabe decir que no”, afirma.
Los principales riesgos de una cirugía de aumento mamario en adolescentes incluyen:
Complicaciones médicas: infecciones, hematomas, reacciones alérgicas, embolias, necrosis de tejidos y fallos respiratorios.
Madurez física incompleta: el cuerpo aún está en desarrollo, lo que puede alterar los resultados y generar complicaciones a largo plazo.
Impacto psicológico: la presión social y los estándares de belleza artificiales pueden distorsionar la percepción corporal y llevar a decisiones impulsivas.
Consentimiento ético y legal: aunque en algunos países no se exige el consentimiento de ambos padres, los expertos recomiendan una evaluación psicológica y familiar completa antes de cualquier intervención.
¿Cuándo es recomendable una cirugía estética mamaria?
Los especialistas coinciden en que el momento adecuado para considerar una mamoplastía de aumento es:
Después de los 18 años, cuando el desarrollo físico está completo.Con madurez emocional, tras una evaluación psicológica que confirme que la decisión no está influenciada por presiones externas.Por razones médicas, como reconstrucción tras mastectomía, malformaciones congénitas o asimetrías severas. Con consentimiento informado, de ambos padres si la paciente es menor, y bajo supervisión médica especializada.
Recomendaciones para padres y adolescentes
Informarse: conocer los riesgos reales de la cirugía estética. Buscar profesionales certificados: verificar credenciales y experiencia del cirujano. Evitar clínicas clandestinas: en México, la Cofepris ha clausurado decenas de establecimientos irregulares.
Priorizar la salud mental: fomentar la autoestima y el respeto por el cuerpo en desarrollo.
No ceder a presiones sociales: los estándares de belleza en redes sociales no deben dictar decisiones médicas.
La historia de Paloma Nicole no solo es una tragedia familiar, sino un llamado urgente a revisar las leyes, protocolos médicos y la ética profesional en torno a la cirugía estética en adolescentes. Su muerte debe servir como punto de inflexión para proteger a los menores de decisiones apresuradas y procedimientos que pueden costarles la vida.
“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, reclamó su padre.