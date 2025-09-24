Cirugía estética en menores: riesgos y el caso de Paloma Nicole

La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años, ha conmocionado a México y encendido las alarmas sobre los riesgos de las cirugías estéticas en menores de edad.

Paloma falleció el 20 de septiembre tras someterse a una mamoplastía de aumento en una clínica privada de Durango. El procedimiento fue realizado por el médico Víctor M.R.G., pareja sentimental de su madre, sin el consentimiento de su padre.

Según la denuncia pública de Carlos Arellano, padre de la menor, la madre le informó que viajarían a la sierra por un supuesto contagio de COVID-19. Días después, recibió la noticia de que su hija estaba hospitalizada en estado crítico.

Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio, edema cerebral y fue inducida al coma. Murió una semana después. Fue en el funeral donde el padre descubrió que su hija había sido intervenida quirúrgicamente: tenía implantes mamarios y cicatrices visibles.

La Fiscalía General del Estado de Durango investiga el caso por omisión de cuidados, negligencia médica y posible encubrimiento. Aunque la clínica contaba con permisos y el cirujano estaba certificado, el procedimiento se realizó sin el consentimiento de ambos padres, lo que ha desatado un debate sobre la regulación de cirugías estéticas en menores.