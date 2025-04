Val Kilmer reveló en su libro que llevaba más de 20 años soltero: "Me siento tan solo"

Estados Unidos.

Val Kilmer pasó los últimos 24 años de su vida soltero. La muerte del actor de 'Top Gun' fue anunciada por su familia el martes (02.04.25) después de que falleciera a los 65 años en Los Ángeles tras sufrir una neumonía después de una larga lucha contra un cáncer de garganta que le obligó a utilizar una sonda de alimentación.

Estaba rodeado de familiares y amigos, pero a pesar de ser uno de los casanovas más infames de Hollywood en su época de esplendor, no tenía a su lado cónyuge ni pareja de larga duración.

En una cita reaparecida de sus memorias que están compartiendo los fans tras su muerte, el actor, también conocido por papeles en 'Batman Forever' y 'The Doors', admitió en una ocasión: "La verdad es que me siento solo parte de cada día".

Val, considerado en su día uno de los protagonistas más rentables de Hollywood, llevaba más de dos décadas viviendo solo tras una serie de relaciones de alto nivel y un matrimonio efímero.

Se le relacionó sentimentalmente con varias coprotagonistas y celebridades a lo largo de las décadas de 1980, 1990 y principios de 2000.

Pero tras una serie de relaciones fallidas, pasó sus últimos años en gran parte en soledad.

En sus memorias de 2020, 'I’m Your Huckleberry', el actor, que entonces tenía 60 años, se sinceró sobre el impacto de la soltería.

Dijo: "No he tenido novia en 20 años. La verdad es que me siento solo parte de cada día".