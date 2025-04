Kanye West confirma que su esposa Bianca Censori lo dejó

Estados Unidos.

Kanye West confirmó que su esposa, Bianca Censori, lo dejó por sus inquietantes mensajes en redes sociales.

El rapero caído en desgracia detalla que la arquitecta australiana sufrió un "ataque de pánico" como resultado del odio vil que ha proferido continuamente contra X en su nueva canción titulada "BIANCA".

"Mi amor, se escapó / Pero primero intentó internarme / No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo", rapea West en la canción de su nuevo álbum "WW3", que se estrena este jueves.

"Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta cómo tuiteo / Hasta que Bianca regrese me quedo despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está", dice en otra parte de la letra.

El rapero de 47 años, confiesa, además haber rastreado su ubicación a través de su aplicación Maybach.

"Estoy rastreando a mi p*** a través de una aplicación / Estoy rastreando a mi p*** por la ciudad", canta West. "Se subió al auto y salió corriendo / Mi p*** no lo entiende / A veces parece que lo planeó".