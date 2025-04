Madre de Glen Powell niega que su hijo salga con Sydney Sweeney

Estados Unidos.

Durante su aparición en el programa "Today with Jenna & Friends", el actor Glen Powell se mostró evasivo cuando le preguntaron sobre su reencuentro con su coprotagonista de "Anyone But You", Sydney Sweeney, poco después de la ruptura de la actriz con su prometido Jonathan Davino.

Powell, de 36 años, visitó el programa de la NBC pocos días después de que él y Sweeney, de 27, asistieran a la boda de su hermana Leslie en Dallas, Texas, el fin de semana.

La presentadora Jenna Bush Hager bromeó con Powell sobre los últimos titulares sobre el reencuentro, diciendo: "La boda causó un poco de revuelo. ¿Te sorprendió?".

"Ya sabes, el momento lo es todo en este mundo", dijo entre risas. "[Leslie] y Syd son, obviamente, muy buenas amigas y fue una boda increíble", dijo el actor.

Powell comentó con entusiasmo que la boda fue "un momento muy divertido y bullicioso" con su familia y amigos. "¡Los Powell saben cómo animarla!", les dijo a Bush Hager y a la copresentadora Olivia Munn.

El actor de "Top Gun: Maverick" confirmó que fue padrino de boda y que ejerció el papel de "maestro de ceremonias" al dar un discurso y pasar tiempo con su hermana y su cuñado.