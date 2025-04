Tom Cruise regresa a Cannes para presentar 'Mission: Impossible - The Final Reckoning'

Madrid, España.

Tom Cruise regresará al Festival de Cannes con el estreno de 'Mission: Impossible - The Final Reckoning'.

La película del actor de 62 años se proyectará fuera de concurso el 14 de mayo, con la presencia de Tom y del director Christopher McQuarrie, de 56 años, según información de Variety.

Ésta será la tercera vez que Tom participe en Cannes.

Acudió por primera vez en 1992 por 'Far and Away' y volvió en 2022 por 'Top Gun: Maverick', en la que recibió una Palma de Oro honorífica.

'Misión: Impossible - The Final Reckoning' es la octava y última entrega de la longeva franquicia de espionaje.

En ella, Tom retoma su papel de Ethan Hunt, que ha interpretado desde el inicio de la serie en 1996.La película sigue a Ethan y a su equipo de la IMF mientras se enfrentan a una inteligencia artificial maligna conocida como 'La Entidad', y continúa la narración de la película anterior, 'Misión: Impossible - Dead Reckoning Part One'.