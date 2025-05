Tokischa dice que sufre discriminación en República Dominicana

Santo Domingo.

La cantante urbana Tokischa denuncia que se siente discriminada en República Dominicana en su vida privada, pues, cuando busca un apartamento para alquilar o comprar, le resulta imposible y asegura que, "fuera del arte, de la música", lo que vive en su país es "un clasismo horrible".

"A mí no me dejan mudarme en ningún edificio en este país, yo tuve que empezar a buscar apartamento en Nueva York para mudarme. Y yo no me quiero mudar de aquí, yo quiero vivir aquí, a mí me gusta vivir aquí. Yo viajo 'pila', pero a mí me gusta llegar aquí, a mi casa", dijo la artista durante una entrevista en la plataforma Alofoke difundida en las últimas horas.

Tokischa explicó que encontró un apartamento "bellísimo" en una zona del centro de la capital dominicana, estaban vendiéndolo y ella y su pareja lo querían comprar, por lo que hicieron todo el papeleo.

"Cuando llegó el momento de la junta de vecinos aceptarme, ellos me niegan la entrada. Y me ha pasado tres, cuatro veces. Siempre dicen que no me pueden aceptar en su edificio, que es un edificio familiar", afirmó.

La cantante dominicana reivindicó que ella vive con familiares, con su hermana y una sobrina, y con animales de compañía, y que ella no fuma, no toma alcohol y no hace fiestas en casa.