TMZ estrena especial sobre muerte de Liam Payne

El ex cantante de One Direction Liam Payne fue hallado muerto a los 31 años el 16 de octubre de 2024 en el hotel de Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires. El cantante falleció después de caer de un tercer piso en un hotel en 6092, en Palermo.

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída.

Dicho informe inidicó que el artista británico falleció de un “politraumatismo” y sufrió una “hemorragia interna y externa”, producto de la caída.

El cantante y compositor británico cuyo nombre original es Liam James Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su primer álbum de estudio Up All Night.