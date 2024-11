Funeral Liam Payne: su manager “no es bienvenido”

Según el diario The Sun, el magnate argentino Roger Nores, amigo y manager de Liam Payne, “no es bienvenido” en el funeral del ex integrante del grupo One Direction, que tendrá lugar en la ciudad natal de Liam , Wolverhampton, Inglaterra, esta semana.

Roger está siendo investigado actualmente por las autoridades argentinas en relación con la muerte de Liam el 16 de octubre.

Aseguran que el empresario estaba con Liam, de 31 años, en el hotel Casa Sur de Buenos Aires poco antes de que cayera trágicamente desde el balcón del tercer piso.

Una fuente dijo: “La familia de Liam quiere que su funeral se desarrolle sin problemas y en este momento las opiniones están divididas cuando se trata de Roger”.