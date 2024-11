Rauw Alejandro: ¿Envía indirectas a Rosalía en su nuevo álbum ‘Cosa Nuestra’?

Los fans han comenzado a agradecer a Rosalía por ser la musa detrás de las emotivas letras del cantante, comparando esta situación con la de C. Tangana, otro ex de la ' Mamá moto ', cuyo álbum 'El Madrileño' También fue un éxito tras su separación.

En su nuevo álbum ‘Cosa Nuestra’, Rauw Alejandro parece abordar su sentir sobre la relación de Rosalía con el actor Jeremy Allen White en la canción ‘Tú con él’. Los fans han interpretado que el puertorriqueño expresa su dolor al descubrir que su ex pareja ha encontrado una nueva ilusión. En sus versos, Rauw canta: “Seguro, mujer, que hoy eres feliz; Que nada de ayer hoy te hace llorar; El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él; Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel”.

Además, el artista se muestra vulnerable al admitir uno de los errores que podrían haber afectado su relación con Rosalía. En la misma canción, Rauw confiesa: “Discúlpame; Aquellos celos tan intensos que sentí por ti; Estaba loco, casi loco, por aquel amor; Y al poco tiempo para siempre lo perdí”.

Con estas letras, Rauw Alejandro no solo comparte su dolor, sino también una reflexión sobre los errores del pasado, ofreciendo a sus seguidores una mirada íntima a su corazón roto.Dejando de lado la versión de 'Se fue' con Laura Pausini (que interpretó en los Latin Grammy 2023), hay dos canciones que parece que van para la española.

La primera pista del álbum, que lleva el mismo nombre, incluye frases como “como las hojas y el viento, viene y va tu recuerdo” y ”escuchar tu nombre es una sensación que no sana”, dejando claro que el recuerdo de su ex. aún persiste.

Otra canción que destaca es ‘Ni me conozco’, donde Rauw canta: “Siempre hay espacio pa’ mejorar. No me diste el tiempo y un imperio no se construye en un día. Aunque el proceso lo quiera’ acelerar... Con otro”.

Esta letra parece hacer eco de la canción ‘Aislamiento’ de Rosalía, en la que ella dice: “Es el imperio el que destruye. La emperatriz que lo construye”. Además, algunos fans creen que Rauw hace referencia a la relación de Rosalía con el actor.Jeremy Allen Blanco con la línea: “Fan de tu relación, cuánto dura vamo’ a ver”.

Los usuarios en redes sociales han detectado más indirectas en otras canciones del álbum, como en ‘Amar de Nuevo’, lo que ha llevado a algunos a bromear diciendo que el disco debería llamarse ‘Rosalía’ en lugar de ‘Cosa Nuestra’.