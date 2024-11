Michelle Yeoh dice que su mayor tristeza es no poder tener hijos

Michelle Yeoh siente una “enorme tristeza” por no poder tener hijos.

La actriz, de 62 años, estuvo casada inicialmente con Dickson Poon desde 1988 hasta 1992 y durante ese tiempo se hizo evidente que era incapaz de concebir, pero ahora tiene seis ahijados -uno de los cuales es la hija de su ex marido- y en general “no se arrepiente” de nada en la vida porque lo ha dado todo.

Según declaró a The Sunday Times:

“Quizá sea la mayor tristeza de mi vida no poder tener hijos. Pero lo bueno es que tengo seis ahijados y muchos sobrinos. No me arrepiento de nada porque siempre he dado el 110% de mí misma. Hice todo lo posible para que funcionara, y a veces ni siquiera eso bastó, hay que ser capaz. En la vida, decimos, no hay que ir por ahí agarrado de la mano así, hay que aprender a soltar, y a veces soltar te ayuda a seguir adelante...”.