Will Smith se defiende: “No tengo nada que ver con Diddy”

Will Smith decidió abordar directamente los rumores que lo relacionan con las polémicas fiestas de Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta graves acusaciones legales.

El actor, de 56 años,negó categóricamente cualquier vínculo con los eventos descritos en recientes demandas, que incluyen acusaciones de agresión sexual y abuso.

“He visto los memes, algunas cosas son divertidas, pero quiero dejar esto claro: no tengo nada que ver con ‘Puffy’, así que dejen los memes y detengan toda esa mierda”, dijo Smith, durante una presentación en San Diego.

El protagonista de El Príncipe del Rap continuó asegurando que no ha estado cerca de Combs, subrayando que ya tiene suficientes problemas propios.

”No he estado cerca de ningún maldito loco”, añadió.

“Ya me he metido en suficientes problemas, no me metan en los problemas de los demás. No he estado cerca de ese hombre, no he hecho ninguna de esas estupideces”.