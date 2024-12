Adam Sandler hace una aparición sorpresa en ‘SNL’ presentado por Chris Rock

Rock y su viejo amigo Sandler protagonizaron juntos SNL en la década de 1990. En los años transcurridos desde entonces, han coprotagonizado varias películas juntos, entre ellas The Longest Yard de 2005 , Grown-Ups de 2010, Grown-Ups 2 de 2013 y The Semana del 2018.

Durante su debut musical como invitada en SNL, Gracie Abrams, de 25 años, interpretó por primera vez “That's So True” de su álbum The Secret of Us. Más tarde en el espectáculo, regresó al escenario para cantar “Te amo, lo siento”.

SNL anunció el elenco de su histórica temporada número 50 a principios de este año.

Ashley Padilla, Emil Wakim y Jane Wickline se han sumado a la lista del programa de comedia de sketches, mientras que Punkie Johnson, Chloe Troast y Molly Kearney se han retirado. Mientras tanto, los miembros del elenco que regresan, Marcello Hernández, Michael Longfellow y Devon Walker, fueron promovidos al elenco principal después de dos años cada uno como actores destacados.

Michael Che, Colin Jost, James Austin Johnson, Bowen Yang, Mikey Day, Andrew Dismukes, Chloe Fineman, Heidi Gardner, Ego Nwodim, Sarah Sherman y Kenan Thompson completan el resto del reparto.

El próximo presentador de SNL será Martin Short con el musical invitado Hozier el 21 de diciembre. Saturday Night Live se transmite los fines de semana en NBC.