VIDEO: Fan golpea en la cara a Billie Eilish durante concierto

Billie Eilish fue golpeada en la cara con un collar que fue arrojado por un fan durante una presentación musical en Arizona.

De acuerdo con el medio Page Six, la cantautora de “BIRDS OF A FEATHER” se encontraba sentada charlando con sus fans cuando alguien del público aventó un collar que le cayó a Billie Eilish, aunque ella no hizo comentarios y siguió cantando, los asistentes comenzaron a abuchear a la persona que arrojó el objeto.

Hace unos meses la cantante cuestionó estas prácticas que se han popularizado durante los conciertos, y compartió que es peligroso hacer eso.

“La gente se emociona y puede ser peligroso. Tengo sentimientos encontrados al respecto, porque cuando estás ahí arriba explota. Pero sabes que es por amor y que solo están tratando de darte algo. Lo entendemos, pero no lo hagamos”, añadió.