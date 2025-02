The Weeknd presenta su nuevo álbum en los Grammy 2025

El talentoso artista The Weeknd sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo álbum en la 67ª edición de los Premios Grammy.

Durante la ceremonia, que se celebró este domingo 2 de febrero, el cantante ofreció una actuación espectacular que marcó un hito en su carrera, mostrando su más reciente trabajo musical ante una audiencia mundial.

Este momento ha sido uno de los más esperados por los fanáticos del artista, quienes pudieron disfrutar de un adelanto exclusivo de lo que promete ser un éxito rotundo en las listas de popularidad, así como en su próxima gira.

Después de cuatro años de que The Weeknd no había estrenado nueva música, el cantante compartió en las diferentes plataformas de música el pasado viernes 31 de enero su nuevo álbum titulado ‘Hurry Up Tomorrow’.

El nuevo álbum consta de 22 canciones, y algo que captó la atención de los seguidores de The Weeknd es que cada canción está perfectamente conectado con el siguiente. Esta transición fluida entre las canciones crea la sensación de que la música nunca se detiene, ofreciéndole al oyente una experiencia sonora continua y envolvente.