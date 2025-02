Grammy Awards 2025: un emotivo homenaje a víctimas de los incendios en Los Ángeles

La edición número 67 de los Premios Grammy se está llevando a cabo este domingo 2 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, un evento que convoca a las mayores estrellas de la industria musical para reconocer las mejores producciones realizadas durante 2024.

Este año la academia de la grabación entregará 94 galardones a los artistas que compiten en las diferentes categorías. Aunque el 1 de febrero ya se dieron a conocer los ganadores de 10 categorías, este domingo se anunciará a quienes se lleven las estatuillas más importantes, incluyendo Álbum del año, Canción del año y Mejor Artista nuevo.

Entre las sorpresas de esta edición, Billie Eilish fue la primera artista en presentarse durante la ceremonia principal de los Premios Grammy 2025. Con un paisaje desértico de fondo, la artista salió acompañada de su hermano Finneas para interpretar “Birds of a Feather”, canción que se convirtió en la más escuchada en Spotify durante el 2024.

Chappell Roan se presentó por primera vez en los Premios Grammy y antes de eso se proyectó un video en el que la artista expresó cómo fue su proceso de integración a la industria musical. Posteriormente, vestida con una especie de look western la famosa interpretó “Pink Pony Club” mientras montaba un caballo de juguete gigante.

Por otro lado, Anthony Kiedis y Chad Smith le entregaron a Sabrina Carpenter el Grammy 2025 a “Mejor álbum vocal pop” por su disco Short and Sweet. “Mi primer Grammy, de verdad quiero llorar. Gracias a La academia de grabación por tenerme aquí esta noche. Me siento tan afortunada de poder estar con todos ustedes y celebrar a la música como se debe. Quiero agradecer a los fans por llevar mi música a todas partes. Esto es súper especial para mí”, dijo.

Cardi B entregó Premio Grammy 2025 como “mejor álbum de rap” a Doechi, gracias a su álbum Aligator bites never heal. Asimismo, la famosa agradeció a Dios por su reconocimiento y envió un mensaje a todas las mujeres afrodescendientes para que no desistan en cumplir sus sueños

“Esta cateegoría la introdujeron en 199 y solo dos mujeres la han ganado. Tres mujeres ahora. Puse corazón y alma en este album, dejé mi vida en la cancha. Me dediqué completamente a la sobriedad y Dios me dijo que me iban a premiar. Estoy agradecida con Dios, con mi bella madre por ser mi couch”, expresó.

Para esta edición de los Premios Grammy, las personas podrán donar dinero a través de la página oficial de los reconocimientos para ayudar a la reconstrucción de Los Angeles que se vio afectado por lo incendios forestales. Además, la organización realizó un homenaje a todos los involucrados en contener este desastre natural como lo son bomberos y rescatistas.