Taylor Swift lidera las nominaciones de los MTV Europa

Taylor Swift vuelve a ser la artista más nominada de los Europe Music Awards (EMAs) de MTV, con siete candidaturas, seguida de Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter, todas ellas con cinco opciones en unos premios que se entregarán el 10 de noviembre en Manchester (Reino Unido).

Swift, que ha sido la gran estrella del panorama musical este año con su gira ‘The Eras Tour’, está nominada a mejor artista, mejor artista pop, mejor artista estadounidense, mejor actuación en directo, mejores fans, y a mejor vídeo y mejor colaboración, por ‘Fortnight’, con Post Malone.

Tras las cinco candidaturas de Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter, se sitúan Beyoncé, Ayra Starr, Kendrick Lamar y Lisa, con cuatro, según las nominaciones para la trigésima edición de estos galardones, anunciadas este martes en un comunicado por MTV.

Mientras que en la categoría de mejor artista latino los nominados son Anitta, Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Shakira.

Especialmente reñida será la categoría a mejor canción, con grandes éxitos de 2024 como han sido ‘We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)’ de Ariana Grande, ‘Beautiful Things’ de Benson Boone, ‘Texas Hold ‘Em’ de Beyoncé, ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish, ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter y ‘Good Luck, Babe!’ de Chappel Roan.

Muchos de esos nombres se repiten como aspirantes a proclamarse mejor artista, un premio que andará entre Beyoncé, Billie Eilish, Post Malone, Raye, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.