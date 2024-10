‘Moon Music’ de Coldplay: el álbum británico más vendido de 2024

Precisamente, ‘Moon Music’ está acariciando el primer puesto de la clasificación, lo que daría a la banda compuesta por Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland y Will Champion su décimo número uno consecutivo para sus álbumes.

Desde el lanzamiento de su álbum debut ‘Parachutes’ en el año 2000, la banda ha hecho pleno y ha llegado a lo más alto del ránking británico con el resto de sus trabajos discográficos ‘A Rush Of Blood To The Head’ (2002), ‘X&Y’ (2005), ‘Viva La Vida’, ‘Death And All His Friends’ (2008), ‘Mylo Xyloto’ (2011) ‘Ghost Stories’ (2014), ‘A Head Full Of Dreams’ (2015), ‘Everyday Life’ (2019) y ‘Music Of The Spheres’ (2021).

En cambio, a nivel global el liderazgo con el álbum más rápidamente vendido en 2024 lo tiene, por el momento, la artista estadounidense Taylor Swift con su undécimo álbum, ‘The Tortured Poets Department’ con 270.000 copias vendidas en su primera semana.