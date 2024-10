Lupita Nyong’o se convierte en embajadora de Chanel

Lupita Nyong’o se ha convertido en embajadora de Chanel.

La oscarizada actriz, que ha desfilado en numerosas ocasiones en las alfombras rojas durante la última década, asistió el último día de la Semana de la Moda de París al desfile prêt-à-porter de primavera 2025 de la firma.

Tras el evento, la firma francesa confirmó a Women’s Wear Daily su nuevo cargo.

El año pasado asistió al desfile de alta costura de Chanel de otoño de 2023 y lució uno de sus vestidos en la Gala del Museo de la Academia en diciembre.

En cuanto a sus elecciones de estilo, Lupita -que saltó a la fama tras ganar un Óscar por su papel en ‘12 años de esclavitud’ en 2013- admitió recientemente que no llevaba un estilo de vida glamuroso antes de saltar a la fama.

Y a pesar de que ahora le encanta arreglarse para asistir a las alfombras rojas, “odia” la idea de ir de compras para encontrar el atuendo perfecto.

Así lo reveló a Glamour: “Odio ir de compras. Me encantan las alfombras rojas. Puedes ser Cenicienta por una noche. Mi vida antes del lanzamiento de mi carrera no incluía muchos vestidos de gala. Ahora llevo muchos y me encanta”.

La estrella de ‘Queen of Katwe’ también reveló que, en lo que respecta a la búsqueda de la “perfección”, ha aprendido a aceptarse a sí misma tal y como es, y puede perdonarse si alguna vez comete algún error.

Y añadió: “Hoy en día me permito ser un ser humano. He encontrado la manera de perdonarme por no ser perfecta”.

Si echamos la vista atrás hasta 2014, en una ocasión lució un vestido rojo de Ralph Lauren con capa en los Globos de Oro, y aunque se sintió feliz con la “atrevida” elección, sus publicistas tuvieron que convencerla.

Ella misma lo indicó: “Los publicistas estaban un poco nerviosos porque era muy atrevido. Tenía una capa. Me sentía como una superheroína. Una de mis publicistas estaba muy asustada y me dijo: ‘Quizá sea demasiado’. Mi regla de oro siempre ha sido que sólo quiero llevar cosas que me gusten, que me hagan sentir bien. Y ese fue uno de esos momentos. Y es una práctica. Y es difícil decir que estás intentando todo esto si sigues apareciendo en las alfombras rojas y en las portadas de las revistas embadurnada de maquillaje”.