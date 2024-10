Pamela Anderson nunca se sintió segura en ‘Baywatch’

Pamela Anderson comienza a sentirse “segura” en traje de baño.

La actriz de 57 años lució un famoso bikini rojo cuando interpretó a C.J. Parker en la exitosa serie de los años 90, ‘Baywatch’, pero admitió que “nunca” se sintió totalmente segura de sí misma en su propia piel y que hasta ahora trató de cumplir con las “expectativas”.

Así lo contó a Glamour: “Es la primera vez en mi vida que siento que si llevo puesto un traje de baño... me siento bien conmigo misma. Es tan liberador. Es una locura porque, a medida que te haces mayor, las cosas cambian. Tengo suerte porque nunca he tenido que preocuparme por mi peso ni nada parecido, pero... nunca he estado 100% segura de mí misma”.

La leyenda de Playboy decidió dejar de maquillarse a finales del año pasado al asistir a la Semana de la Moda de París y admitió que hoy en día se ve y siente mejor sin estar totalmente maquillada, ya que simplemente quiere “aceptarse” por lo que es en lugar de “perseguir” la juventud.

Dijo: “Acabo de hacerlo y he jugado con ello. No tengo nada en contra del maquillaje, pero me parecía que me quedaba mejor a los veinte años que ahora. A los cincuenta llegas a una encrucijada y te preguntas: ‘¿Voy a perseguir la juventud? ¿Voy a ser miserable? ¿O voy a aceptarme a mí misma?”.