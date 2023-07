Sinead O’Connor luchó con problemas mentales durante años

La cantante Sinead O’Connor, conocida sobre todo por su éxito de 1990, ‘Nothing Compares 2 U’, ha fallecido.

A través de un comunicado, su familia dio a conocer la lamentable noticia: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”.

La muerte de O’Connor se produce un año después del fallecimiento de su hijo Shane, que se quitó la vida en 2022 tras escapar del hospital cuando estaba bajo vigilancia por intento de suicidio.

La estrella de la música -que cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat en 2018 después de convertirse al Islam- publicó una foto de su difunto hijo en su último mensaje en Twitter.

Ella subtituló la imagen: “He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida en el bardo sin él”.

Sinead O’Connor publicó diez álbumes de estudio a lo largo de su carrera y ‘Nothing Compares 2 U’ -escrita por Prince- fue nombrada single número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards.

La dublinesa también cosechó un gran éxito con su segundo álbum, ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, del que se vendieron más de siete millones de copias en todo el mundo.

Sin embargo, O’Connor fue reconocida por sus problemas de salud mental en los últimos años.

En 2017, publicó un video en el que confesaba sentirse “suicida”: “Las enfermedades mentales son como las drogas, no les importa quién eres, y lo que es peor, al estigma no le importa quién eres”.

Posteriormente, un portavoz emitió un comunicado en el que insistía en que “no tenía tendencias suicidas” y que estaba “recibiendo los mejores cuidados”.

A principios de este año, O’Connor recibió una gran ovación en los RTE Choice Music Awards cuando se le entregó el premio inaugural al Álbum Clásico Irlandés por ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’.

La cantante dedicó el galardón a “todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda”.