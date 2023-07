Sofía Vergara se sentía “sofocada” en su matrimonio con Joe Manganiello

Después de que Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaran su separación después de 7 años de matrimonio, una fuente cercana reveló que la actriz se sentía sofocada porque tenía muchas diferencias con el actor.

De acuerdo con Page Six, una fuente reveló que la estrella de Familia Moderna está pasando tiempo con sus amigos después de que presuntamente Joe Manganiello no la apoyara. “Sofía está viviendo sus mejores momentos. Está pasando tiempo con sus amigos después de estar sofocada en una relación con una pareja que en gran medida no la apoya”, dijo.

Un allegado también comentó que Sofía Vergara siempre cuidó de Joe Manganiello durante su matrimonio.

LEA: Joe Manganiello se separó de Sofía Vergara porque él quiere tener hijos

“Sofía siempre estuvo ahí para cuidar de Joe, mientras que su carrera mejoró desde que se conocieron. Creo que se sintió amenazado por el éxito y la alegría de vivir de Sofía”, agregó.

Hace unos días también se reveló que Joe Manganiello decidió ponerle fin a su matrimonio con Sofía Vergara porque no estaban de acuerdo sobre el tema de tener hijos, pues el actor siempre quiso convertirse en padre y ese deseo se intensificó en los últimos años.