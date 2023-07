Shakira y Rauw Alejandro fueron captados bañando en un río

Los artistas terminaron a tan solo tres meses de que anunciaran su compromiso.

Recientemente Rosalía habló por primera vez de la noche en que recibió el anillo de compromiso.

En su visita al programa El Hormiguero, la cantante aseguró que primero tenía planeado terminar su gira de conciertos y después empezaría con los preparativos de la boda.

“Tengo por ahí unos vestidos (de novia) guardados, tengo cosillas guardadas... En familia (boda), tranquilo, no lo sé, veremos, luego vas sumando (invitados) y a ver cómo termina esto”, platicó Rosalía en ese entonces.

Y sobre la pedida de mano, la española dijo lo siguiente: “Me lo pidió de una manera muy bonita, me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña; se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas de Año Nuevo, justo habíamos subido a la terraza y yo no me lo esperaba... Me puse a llorar, claro”, recordó Rosalía.