El reguetón y por qué sigue cautivando a la juventud

Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro o Manuel Turizo, estos son solo algunos de los nombres de los exponentes del reguetón. En el caso de Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, este ha hecho historia llevando el ritmo urbano a otro nivel.

En 2022, sorprendió a todos al convertirse en el primer artista del género, y que no canta en inglés, en obtener el galardón al mejor artista del año en los premios Video Music Awards (VMA) de la cadena MTV. Ese mismo año, también obtuvo el título del artista más escuchado por segundo año consecutivo y de todos los tiempos en un solo día en la plataforma Spotify.

Con su disco “Un verano sin ti” rompió los récords de Spotify con 183 millones de reproducciones, superando los 176,8 millones del canadiense Drake. ¿Qué es lo que provoca que la gente se incline por este género? “El reguetón nació orgánicamente del grito de jóvenes marginados que encontraron en él una forma de expresarse, que fue y es cultural”, comenta en una entrevista con EFE Javier “Cholongo” Gómez, uno de los promotores del género urbano en los inicios del movimiento a principios de la década de 1990 y exrepresentante de Héctor “El Father”, una de las leyendas del ritmo.

Por otro lado, Jimmy Tovar, director de mercadeo de Audiosistema, en Honduras, opina que es su contagioso ritmo lo que ha conquistado a la audiencia más joven. “Es el ritmo que le gusta a la mayoría de jóvenes, “el perreo”, aunque el género urbano ha venido a blanquearlo, hoy la música urbana o género urbano también incluye los ritmos como el Dembow, Dancehall, Trap, Rap y el Raspe que es un ritmo que nace en la costa atlántica de Honduras, pero la gente a todo le dice reguetón, y no es así”, explica sobre las transformaciones del género urbano.

René Sosa, locutor y presentador del programa “El túnel del amor”, de radio El Mundo, concuerda con Tovar en que es el ritmo lo que atrae al público; sin embargo, se muestra en contra de sus letras. “Su ritmo tiene algo que lo hace pegajoso, lo cual no está mal, pero sus canciones no tienen lírica, la mayoría de sus exponentes carecen de educación musical, y lo que hace la industria ahora es presentar a un cantante joven para explotarlo, sin importar si este tiene conocimientos sobre música o no”.

¿Se acabará algún día el reguetón? Jimmy Tovar cree que quizá sólo sea reemplazado por otros ritmos. Mientras tanto, el reguetón sigue dominando al mundo, aunque hay un género que le está haciendo competencia. “Talvez no va a desaparecer en sí, pero el género que le está ganando terreno hoy en día son los famosos corridos bélicos que son la nueva tendencia musical mundialmente, un género que quiérase o no ha venido a opacar al reguetón y a la música urbana en general, para muestra sólo hay que ver el éxito mundial que han tenido Peso Pluma y Natanael Cano, quienes son los más grandes exponentes de este popular género y porqué no decir el Regional Mexicano, el cual también es un género muy consumido en Honduras”.