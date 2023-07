Noelia revela que será mamá vía vientre de alquiler

La cantante Noelia se siente lista para convertirse en mamá y habló de sus planes. En entrevista con Azucena Cierco en Al Rojo Vivo (Telemundo), la cantante y empresaria puertorriqueña reveló que quiere tener hijos con su pareja Jorge Reynoso. “Al menos uno, queríamos cuatro”, dijo, revelando que planea ser madre via vientre de alquiler.

“Si voy a ser mamá quiero estar ahí todo el tiempo y que no sufran lo que uno sufrió”, añadió la hija de la cantante Yolandita Monge. Noelia ha tenido una relación tormentosa con su madre a lo largo de los años.

Puede leer: Selena Gómez celebró su cumpleaños juanto a Karol G

La cantante acusó a su padrastro, el ya difunto productor Topy Mamery, de abuso sexual, y a su madre de no protegerla. Yolandita Monge ha negado estas acusaciones de su hija. “Uno se da cuenta que esa persona que te dio la vida no es tu madre”, dijo Noelia años atrás a El gordo y la flaca (Univision). “Yo no he sido madre, tengo miedo de ser madre por esto mismo”.

Noelia lleva 18 años de relación con el empresario mexicano Jorge Reynoso. “No tener secretos es el secreto más importante, ayudarnos en todo”, dijo sobre las claves del éxito de su relación amorosa. “Era una reunión de trabajo y encontré al amor de mi vida”, afirmó sobre Reynoso, quien es su manager.