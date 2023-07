“Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo”: William Levy

El actor William Levy ha roto su silencio en las redes sociales y ha ofrecido una contundente respuesta a las especulaciones que han venido circulando en torno a su actual estado sentimental.

Desde hace semanas, y a tenor de unas imágenes que les retrataban supuestamente en actitud cariñosa, se rumorea que el intérprete cubano, de 42 años, mantiene un discreto romance con la joven Samadhi Zendejas (28), nada menos que la coprotagonista de su nueva serie ‘Vuelves a mí’.

Esta teoría se suma a otra de largo recorrido, que sostiene que el artista se reconciliará más pronto que tarde con su expareja Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos Christopher (17) y Kailey (13).

Aunque ambos confirmaron su separación a principios del año pasado, tras varios meses de incierta crisis, los dos actores conservan un estrecho vínculo, pero no siempre pacífico, por el bien de sus dos retoños en común.

Las habladurías no han sentado nada bien al también actor de la exitosa ‘Café con aroma de mujer’, serie que disfrutó de un gran éxito internacional hace ya dos años. En sus redes sociales, el artista ha insistido en que no tiene pareja y ha lamentado que su “verdad” se haya visto eclipsada, a su juicio, por tantas conjeturas sin fundamento.

Además, Levy ha lanzado un mensaje que ha dejado muy intrigados a sus seguidores, ya que al parecer tiene “más de una razón” para renunciar temporalmente al amor. ”Mi gente... Solo por acá después de ver tantas cosas por ahí, sin saber mi verdad. Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora, estoy enfocado en mis hijos y en mi carrera. Se les quiere”, ha aclarado William Levy con total franqueza.

Más críptica ha sido Elizabeth Gutiérrez al respecto en sus últimas apariciones en la esfera virtual. “Las acciones hablan más que las palabras. La próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace y no lo que dice”, escribía recientemente, lo que ha sido interpretado como un nuevo y afilado dardo contra su ex. “No te arrepientas de dar todo por amor... Porque cuando tengas que irte, sabrás que no quedó nada por dar”, concluía.