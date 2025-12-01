Simon Cowell admite excesos y lamenta su conducta en American Idol

Simon Cowell, quien fue juez del programa entre 2002 y 2010, afirmó que finalmente se dio cuenta de que “probablemente había ido demasiado lejos” en su búsqueda de la próxima estrella de la música.

La personalidad de la televisión británica recordó sus años en American Idol y los momentos en los que “probablemente” fue “demasiado lejos” con sus comentarios. En una entrevista publicada el sábado 29 de noviembre por The New York Times, dijo que “no está orgulloso” de algunos de los insultos que lanzó durante su participación en el programa.

Cowell, parte del panel de jueces original junto a Paula Abdul y Randy Jackson, señaló al medio que “lamentaba” su comportamiento, específicamente “haber sido un idiota”.

“No intentaba ser un imbécil a propósito. Lo único que quería con estos espectáculos era encontrar artistas exitosos que firmaran con el sello”, dijo Cowell, de 66 años. “Así que cuando llegaba toda esa gente y no sabía cantar, yo actuaba como cuando hacía audiciones y alguien entraba y no sabía cantar. A los diez segundos les decíamos: ‘No sabes cantar’. No: ‘Vas a ser brillante’”.

Consultado sobre la “línea entre la franqueza y la humillación”, así como sobre las compilaciones en línea de sus insultos, Cowell reconoció: “Es por eso que cambié con el tiempo”.

“Me di cuenta de que probablemente me excedí”, dijo. “No me gustaban mucho los días de audición porque eran largos y aburridos. Me hartaba. Y claro, de cien buenos comentarios, ¿qué iban a usar? Siempre me usarían de mal humor. Ya lo entiendo. ¿Qué puedo decir? Lo siento”.

Cuando se le pidió aclarar por qué se disculpaba, Cowell reiteró: “Bueno, solo por ser un idiota”.

“Eso fue en aquel entonces. No me enorgullece, digámoslo así”, añadió. “Nunca veo estas cosas en línea, así que cuando oigo hablar de estos videos, pienso: ‘¡Dios mío!’. Pero, claro, lo bueno es que hicieron que los programas fueran muy populares en todo el mundo”.

La conversación con The New York Times llega antes del lanzamiento de su nueva serie Simon Cowell: The Next Act, que llegará a Netflix y seguirá al ejecutivo musical en su intento de “crear la próxima banda juvenil mundial”. Cowell ha formado agrupaciones como One Direction y Fifth Harmony, y ha descubierto a artistas solistas como Leona Lewis.

El 24 de noviembre, consultado por la revista Rolling Stone sobre si alguna vez había “cruzado la línea de la crueldad” en sus programas, dijo que “todos diremos en algún momento: ‘Dios, no debería haber dicho eso’”.

“Pero es más amable ser muy claro con alguien que no tiene ningún talento. ‘No pienses que si sigues haciendo esto, algo mágico va a suceder y te convertirás en la estrella de rock o pop más grande del mundo si no sabes cantar’”, afirmó. “Se supone que el programa debe ser honesto, y no voy a engañar a esta gente ni a darles falsas esperanzas”.

Añadió: “Si Eric, mi hijo, dijera: ‘Papá, quiero ser cantante’, y me cantara y todas las notas estuvieran desafinadas, le diría: ‘Cariño, no sabes cantar’. No le mentiría”. Simon Cowell: The Next Act se estrenará el 10 de diciembre.