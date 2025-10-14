Shakira causa controversia en redes sociales por sus recientes imágenes

La aparición de Shakira en una edición de aniversario de la revista alemana TUSH Magazine ha desatado en redes sociales una ola de reacciones encontradas.
Muchos espectadores ven en estas imágenes una manifestación del empoderamiento de Shakira. Después de un período mediático intenso por su separación y su música enfocada en la ruptura, esta estética podría representar una nueva etapa de fuerza y autoafirmación.
La mezcla de lo andrógino y lo sensual proyecta una imagen de poder y control, mostrando una artista que se reinventa y se libera de convenciones. Sin embargo, muchos ven estas imágenes como una forma de "denigrar" la imagen masculina.
"Si estas fotos se recrearan invirtiendo los géneros estaríamos hablando de misoginia en su máxima expresión, "¿La gente realmente piensa que esta vulgaridad es empoderarse?", "Si fuera al revés seria foco de criticas peeeero si lo hace una mujer es de aplaudir?", "Soy mujer y no me gusta... no sé en qué mundo es sano ver a los hombres así", "En verdad es super desagradable de ver", "Ay no, una más que se perdió", "A ver si en unos años le gustaría ver a sus 2 hijos en esa posición", fueron algunos de los comentarios al respecto.
Pero sus fieles seguidores no se quedaron callados y la defendieron y aseguraron que ella solo esta haciendo lo que muchos hombres han hecho con la imagen de la mujer durante años. "Todo lo que tú hagas es perfecto mi amor", "Shak siempre desde la última foto para arriba, nunca menos reina", "Los hombres hacen lo mismo en sus videos, haciendo ver a la mujer como un objeto", "Durante siglos fue al revés, y ahora quizás toca un poquito el otro punto de vista", acotaron en su defensa.