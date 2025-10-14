Shakira causa controversia en redes sociales por sus recientes imágenes

La aparición de Shakira en una edición de aniversario de la revista alemana TUSH Magazine ha desatado en redes sociales una ola de reacciones encontradas.

Muchos espectadores ven en estas imágenes una manifestación del empoderamiento de Shakira. Después de un período mediático intenso por su separación y su música enfocada en la ruptura, esta estética podría representar una nueva etapa de fuerza y autoafirmación.

La mezcla de lo andrógino y lo sensual proyecta una imagen de poder y control, mostrando una artista que se reinventa y se libera de convenciones. Sin embargo, muchos ven estas imágenes como una forma de "denigrar" la imagen masculina.