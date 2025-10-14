Gloria Estefan es homenajeada con su propia calle en Miami Beach

Miami.

Estefan ha sido múltiples veces reconocida por su trayectoria como "la artista latina de crossover más exitosa en la historia de la música", con éxitos como 'Conga', 'Rhythm Is Gonna Get You' o 'Words Get In The Way' .

La estrella latina "personifica el sueño americano" al haber llegado de Cuba y lograr "tremendo éxito en Miami Beach, donde formó una hermosa familia con el amor de su vida", detalla la nota.

La comisionada (concejal) Laura Domínguez, respaldada por la Comisión de Mujeres de Miami Beach , promovió el nombramiento de la 'Gloria Estefan Way' , señaló en un comunicado.

Se trata de la calle 13 de South Beach , en el sur de Miami Beach , lugar que Estefan frecuentaba de pequeña con su abuelo para "contemplar las aguas turquesas del Atlántico".

La ciudad de Miami Beach, Florida, rindió homenaje a la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan , ganadora de cuatro Grammys , con el nombramiento de una calle en su honor.

La ciudad de Miami Beach destacó su labor como empresaria y filántropa, incluyendo la gestión del histórico Hotel Cardozo junto a su esposo Emilio Estefan, quienes han "invertido profundamente en nuestra comunidad", expresó el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner.

"Gloria Estefan es un verdadero tesoro de Miami Beach", subrayó Meiner.

Estefan es una de las artistas latinas más influyentes de la música contemporánea y considerada un ícono del pop latino y la cultura cubanoamericana, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

NUEVO ÁLBUM

Con el orgullo latino como estandarte, Gloria Estefan celebró en mayo sus 50 años de carrera con ‘Raíces’, un nuevo álbum tropical para gritar que "estamos aquí" en EE.UU., y que entrelaza sus recuerdos de la infancia con la historia de sus grandes amores y la música latina, según dijo en entrevista telefónica con EFE.

"Este disco es lo más íntimo que he hecho en mucho tiempo. Habla de amor, de nostalgia, de quiénes somos y de por qué es tan importante celebrar nuestras raíces, especialmente ahora», afirma Estefan, quien no había grabado una producción completa en español en 18 años.

‘Raíces’ no solo representa un regreso sonoro a los géneros con los que creció, como el bolero, la salsa y el son cubano. "Es un acto de resistencia. Queríamos gritar con orgullo que estamos aquí, que somos parte esencial de este país y que nadie puede borrar lo que hemos construido», subraya en referencia al actual sentimiento anti latino en medio de la dura política migratoria en Estados Unidos.

El álbum está compuesto en su mayoría por Emilio Estefan, su esposo y productor, quien le propuso el proyecto mientras ella trabajaba en el musical ‘Basura’ junto a Emily Estefan, la hija de ambos.