Hijo de Bárbara Mori revela que sufrió bullying en su infancia por ser hijo de ella

Durante una conversación al interior de La Granja VIP, reality show transmitido por TV Azteca y disponible en Disney+, el actor y cantante Sergio Mayer Mori compartió una experiencia atravesada por la violencia escolar relacionada con su identidad familiar.

El participante, de 27 años, relató el lunes 13 de octubre en el programa que durante su paso por una academia militar en su juventud, experimentó “carrilla constante” por ser hijo de Bárbara Mori, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Según el ex Rebelde, esta situación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico que describió como la única vez que se ha peleado en su vida.

“Solo una vez me he agarrado a madrazos en mi vida y es de las peores cosas que me han pasado”, declaró Sergio Mayer Mori a sus compañeros de reality, en una charla que fue registrada en la transmisión 24/7 del programa.

Explicó que, desde temprana edad, había practicado box y karate, por lo que se sentía capaz de defenderse. Durante una clase de matemáticas en la academia militar, un compañero proyectó fotos de su madre en el aula, situación que desató el conflicto: “Le pateé la cara literal y el episodio... nunca en mi vida había tenido esa sensación y nunca la he vuelto a tener”, sostuvo el cantante sobre el incidente.

Durante esa etapa de su adolescencia, el acoso se intensificó conforme la fama de Bárbara Mori crecía por su papel protagónico en la telenovela Rubí. El intérprete describió la presión constante que guiaba a sus compañeros a realizar burlas referidas a la figura de su madre, calificando el episodio como una “carrilla” que rebasó los límites de lo tolerable.

Desde su ingreso a La Granja VIP, Sergio Mayer Mori se ha convertido en un foco de atención, tanto por su trayectoria profesional como por los lazos familiares que mantiene con dos figuras visibles del entretenimiento en México: su madre, la actriz uruguayo-mexicana, y su padre, Sergio Mayer Bretón, conocido actor y político. El mismo medio detalló que la entrada del joven al reality incluyó la presencia de ambos progenitores y de su hija, Mila, de ocho años.